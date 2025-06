A- A+

STREAMING "Homem com H": cinebiografia de Ney Matogrosso lidera lista de filmes mais vistos no streaming Segundo o Box Office, "Homem com H" já arrecadou quase R$ 345 mil em bilheteria

Tão logo estreou na Netflix, na última terça-feira (17), o filme "Homem com H", cinebiografia do cantor Ney Matogrosso, já está figurando no topo da lista de longas mais visto da plataforma. O longa dirigido por Esmir Filho também está performando bem nos cinemas, tendo vendido 163 mil ingressos no primeiro fim de semana da estreia, no dia 17 de maio.

Segundo o Box Office, "Homem com H" já arrecadou quase R$ 345 mil em bilheteria e está, atualmente, na oitava posição entre os 10 filmes mais vistos nos cinemas do país, atrás de títulos como "Como treinar seu dragão" (1º), "Lilo & Stitch" (2º), "Bailarina" (3º), "Missão: Impossível O acerto final" (4º), "Premonição 6: Laços de sangue" (5º), "Diário de uma paixão" (6º), e "Como eu era antes de você" (7º).

O longa mostra diversas fases da carreira e da vida pessoal do cantor, inclusive o conturbado relacionamento com o pai militar. A estreia nos palcos como líder do grupo Secos e Molhados também está na tela, assim como importantes relacionamentos amorosos.





Além de Jesuíta Barbosa, que interpreta Ney Matogrosso, o elenco tem ainda Hermila Guedes, Bruno Montaleone, Jullio Reis e Rômulo Braga.

