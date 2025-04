A- A+

O incomparável Ney Matogrosso, próximo de completar 84 anos (em agosto), já compartilhou diversos temas de vida e carreira em entrevistas, músicas e produções audiovisuais. E sem escapar das histórias conhecidas, a cinebiografia ''Homem com H'', estrelada por Jesuíta Barbosa, atravessa as memórias do multiartista brasileiro para revelar a sua maior fantasia.

Com sessões de pré-estreia marca­­­­­­das para esta quarta-feira (30) - e estreia nos cinemas nesta quinta (1°) - o longa explo­­­­ra a jornada de Ney de Souza Pereira, desde a infância até a vida adulta, percorrendo relacionamentos pessoais do artista e o impacto causado na forma de expressar a sua arte.

O início

O filme começa em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste do País, com o pequeno e curioso Ney já sofrendo na pele os preconceitos de seu pai Antônio Matogrosso - no longa interpretado por Rômulo Braga (''Carvão''). Conflitos familiares seguem durante a juventude, obrigando o protagonista a sair de casa, mesmo contra a vontade de sua mãe Beita, vivida por Hermila Guedes (''O Céu de Suely'').

A opressão vivida por Ney fez com que ele perseguisse uma jornada de liberdade, ocasionando, por exemplo, em seu ingresso na Aeronáutica por vontade própria, uma breve passagem por Brasília e, finalmente, a mudança para São Paulo - fato que deu início à sua carreira artística. Minutos iniciais comuns em filmes que contam a vida de artistas.

O diretor Esmir Filho (da série ''Boca a Boca'') não conseguiu fugir dos clichês da cinebiografia, rememorando histórias conhecidas do público. A relação dele com os pais é a que mais sofre dessa dinâmica, por trazer a figura de um pai opressor e de uma mãe protetora, arquétipos explorados por diversas vezes no cinema. Ainda assim, o cineasta é capaz de criar um material autêntico.

''Homem com H'' engrena com a entrada de Ney na banda Secos & Molhados, promovendo performances inesquecíveis, tendo o palco como um personagem essencial do filme. É justamente nesse lugar que o artista consegue vestir sua fantasia e expressar a liberdade.

Canções como ''Rosa de Hiroshima'' e ''Sangue Latino'' ganham força dentro do contexto de ditadura militar, enquanto a clássica ''Bandido Corazon'', a releitura de ''O Mundo É um Moinho'' e a apresentação da faixa-título ''Homem com H'' demonstram a relação potente de Ney Matogrosso com os palcos.

Jesuíta Barbosa

O impacto da construção cenográfica de todas essas performances passa pela interpretação excepcional de Jesuíta Barbosa, que é o próprio Ney Matogrosso em tela. Além disso, o som ajuda nessa imersão - exceção para uma ou outra performance que a sonoridade parece distante do que de fato acontece.

''Homem com H'' atravessa o tempo por meio das memórias de Ney Matogrosso, conseguindo escapar da linguagem documental.



Confira o trailer:

Veja também