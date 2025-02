A- A+

CINEMA "Homem com H": cinebiografia de Ney Matogrosso ganha primeiro trailer; confira Longa-metragem estreia em 2025, com Jesuíta Barbosa como protagonista

"Homem com H" ganhou seu primeiro trailer nesta segunda-feira (10). Cinebiografia de Ney Matogrosso, o filme traz o pernambucano Jesuíta Barbosa como protagonista.

Além do vídeo, a Paris Filmes liberou o cartaz do longa-metragem. Na imagem, Jesuíta aparece caracterizado como Ney na época do Secos e Molhados, grupo que o músico integrou entre 1973 e 1974.

O trailer traz trechos da infância de Ney, vivida na pequena cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. A prévia mostra os embates de Ney com o pai (Rômulo Braga), suas performances e paixões, entre elas Cazuza (Jullio Reis) e Marco de Maria (Bruno Montaleone).



O elenco do filme traz ainda nomes como Hermila Guedes, Carol Abras e Lara Tremoroux. A direção e o roteiro são assinados por Esmir Filho. A estreia ocorre em 2025, mas ainda sem data anunciada.



