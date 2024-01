A- A+

CARNAVAL 2024 Homem da Meia Noite e Boi da Macuca desfilam em cortejo pelo Bairro do Recife nesta quinta (1º) "Cortejo Brincantes" integra programação do Carnaval do Estado, e vai contar também com outros grupos da cultura popular pernambucana

Vai ter do Homem da Meia Noite ao Boi da Macuca, até o Urso da Rua do Sapo e o Cariri Olindense, entre outros grupos que integram a cultura popular do Estado, no "Cortejo Brincantes" nesta quinta-feira (1º), em desfile por ruas do Bairro do Recife.



Com saída da Av. Rio Branco e passando pela Bom Jesus até a Praça do Arsenal, os cortejos integram a programação do Carnaval de Pernambuco, realizada pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).









Pelo menos nove grupos participam dos desfiles, com início às 17h30 (concentração) e saída às 18h30. São eles:



- Grupo Batuques de Pernambuco

- Urso da Rua do Sapo

- Maracatu de Baque Solto Estela Dourada (Buenos Aires)

- Maracatu Nação Estrela Brilhante (Recife)

- Boi da Macuca e

- Afoxé Oyá Alaxé

- Troça Carnavalesca Mista Cariri Olindense (Patrimônio Vivo de Pernambuco)

- Caboclinho Canidé (Patrimônio Vivo de Pernambuco)

- Homem da Meia Noite (Patrimônio Vivo de Pernambuco)

Imersão nas manifestações culturais de Pernambuco

Para a secretária Estadual de Cultura, Cacau de Paula, os cortejos possibilitam uma imersão na diversidade de manifestações culturais pernambucana, promovendo também, além da salvaguarda, a perpetuação às novas gerações.



"O Cortejo dos Brincantes tem a proposta de possibilitar que turistas e a população em geral possam vivenciar uma imersão nas variadas manifestações da cultura carnavalesca pernambucana (...) Tão importante quanto salvaguardar as nossas tradições, é promover sua perpetuação para novas gerações”

Já Renata Borba, presidente da Fundarpe, destaca que o incentivo a grupos de cultura popular é papel do Estado.

“Incentivar os grupos de cultura popular do Estado é nosso papel, enquanto gestores públicos. Cada um desses brincantes é responsável por carregar nossos símbolos mais marcantes: a diversidade cultural e o respeito às tradições”



Serviço

"Cortejo Brincantes"

Quando: Quinta-feira (1º), a partir das 17h30

Onde: Saída da Av. Rio Branco, Bairro do Recife, seguindo pela Bom Jesus em direção à Praça do Arsenal

Acesso gratuito

Veja também

PREMIAÇÃO 1º Prêmio Jabuti Acadêmico contempla áreas de ciência e cultura