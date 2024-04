A- A+

CELEBRIDADES "Homem de Ferro" reforma carrões e faz sorteio de R$ 5 milhões no Salão do Automóvel de Nova York Ator Robert Downey Jr. reformou seis veículos considerados 'beberrões' e os transformou em símbolos de sustentabilidade; entre eles, está um modelo construído no Brasil nos anos 1970

O ator Robert Downey Jr., conhecido por interpretar o herói Homem de Ferro no universo Marvel, trabalhou na reforma de seis veículos clássicos da sua coleção pessoal para torná-los ecologicamente corretos de acordo com os atuais padrões de redução de carbono. Os carros são uma das atrações do Salão do Automóvel de Nova York, nos EUA, aberto ao público na sexta-feira passada.

O evento vai até o dia 7 de abril. Quem tiver a oportunidade de ir, poderá ver de perto os automóveis e conferir o sorteio de um Mercedes-Benz 280 SE de 1969. A ação é organizada pela RDJ Dream Cars, parceira da FootPrint Coalition, organização sem fins lucrativos fundada por Robert Downey Jr e parceiros, focada em desenvolver e implementar soluções para uma realidade mais sustentável.

O Mercedes-Benz será sorteado na próxima quinta-feira e é o terceiro dos seis carros sorteados. O primeiro foi uma Pickup K10 da Chevrolet de 1972, o segundo foi um El Camino de 1985 da mesma marca. Além deles, ainda restam um Corvette Conversível de 1965, um Buick Riviera de 1966 e uma Kombi de 1972.

O Sorteio RDJ Dream Cars está aberto apenas para os residentes legais dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá (menos Quebec), Índia, México e Brasil. Para participar, é preciso ser maior de 18 anos e acessar o site da empresa. As inscrições são gratuitas, mas os interessados também podem contribuir com doações para FootPrint Coalition.

