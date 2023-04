Homem dispara arma e fere duas pessoas durante show de Israel e Rodolffo, em MG; veja vídeo

A- A+

Um homem de 35 anos foi preso na madrugada deste sábado (15) após efetuar disparos de arma de fogo durante um show da dupla Israel e Rodolffo, durante o Paracatu Rodeio Festival, em Minas Gerais. Duas pessoas ficaram feridas no episódio.

"A Polícia Militar juntamente com a Segurança do evento agiram rápido e garantindo a segurança de todos", disse o festival por meio de nota. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento dos disparos:

O festival afirmou por meio de nota que o homem é policial penal do Distrito Federal. A Secretaria de Administração Penitenciária do DF, no entanto, desmentiu a informação e afirmou que o preso atua na função no estado de Goiás.

Preso em flagrante, o homem encontra-se detido e já prestou depoimento às autoridades policiais de Minas Gerais. Ele foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio, e suas armas e munições foram apreendidas e passarão por perícia.

De acordo com a polícia, um homem de 23 anos e uma mulher de 29 ficaram feridos no episódio. Em nota, o Paracatu Rodeio Festival afirmou que os dois foram atendidos no local e passam bem.

