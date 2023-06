Homem é condenado a oito meses de prisão por roubar álbum inédito de Taylor Swift; entenda

A- A+

Um homem foi preso, na última terça-feira (13), na cidade de Les Mans, na França, depois de roubar dez cópias do novo álbum inédito de Taylor Swift, previsto para ser lançado no dia 7 de julho. Funcionário de um dos depósitos da empresa MPO France, responsável pela produção de discos e CDs no mercado europeu, o francês de 43 anos — que já tinha 24 passagens pela polícia e estava em reintegração profissional — desviou uma dezena de reproduções on-line da obra e vendeu duas delas por meio de um site de anúncios classificados, cobrando o valor de 25 euros por cada exemplar.

Um gerente de recursos humanos da empresa denunciou o funcionário à polícia, e o homem foi preso em casa. Na ocasião, ele tentou fugir pelo telhado. Detido, o criminoso cumprirá agora oito meses de prisão. Diante das autoridades, o homem explicou que cometeu a contravenção por "oportunismo, para tentar sanar suas despesas", como relata o jornal francês "Ouest-France". "Estávamos desempacotando caixas, e esses registros (do álbum) caíram no chão", contou ele, ressaltando que enfrenta "problemas financeiros e dívidas". "Eu não tinha dinheiro nem para almoçar. Minha vida é complicada", afirmou aos policiais.

Caso pode gerar 'desastre comercial'

Uma próxima audiência definirá o valor da indenização que o criminoso terá que pagar à gravadora por danos à imagem. "Se a Universal Music rescindir o contrato amanhã, nosso futuro estará em risco. Há empregos e milhões de euros em jogo", afirmou o advogado da empresa MPO France, que trabalha para a gravadora.

De acordo com o Ministério Público na França, o caso pode levar a "um desastre industrial e comercial". É que as duas cópias vendidas ainda não foram encontradas. Um vazamento on-line do novo disco de Taylor Swift paira agora sobre a cantora americana.

"Ao criar seu pequeno negócio, o réu correu o risco de divulgar conteúdo cultural protegido", diz um dos representantes da empresa. Às pessoas que possuem essas cópias piratas, autoridades francesas pedem que se manifestem, uma vez que sua posse as torna culpadas por ocultação.

O que se sabe sobre o novo álbum de Taylor Swift

Em evidência com a turnê "The Eras" — que chega ao Brasil em novembro, movimentando uma concorrida disputa por ingressos — Taylor Swift lança, em 7 de julho, uma nova versão do álbum "Speak now", de 2010.

O disco conta com regravações de faixas conhecidas, como "Mean", Innocent" e "Mine", além de seis canções inéditas que a artista afirma que "tirou do baú". As músicas foram escritas quando a cantora, hoje com 33 anos, tinha entre 18 e 20 anos. O álbum novo também contém dois duetos — um, com a banda Fall Out Boy; outro, com a cantora Hayley Williams, do grupo Paramore.

"As canções que vieram dessa época da minha vida foram marcadas por sua honestidade brutal, confissões não filtradas e melancolia selvagem. Amo esse álbum porque ele conta uma história de crescimento, agitação, voo e queda… E vivi para falar sobre isso", explicou Swift.

