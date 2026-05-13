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FAMOSOS Homem é condenado após roubar músicas inéditas de Beyoncé em carro durante turnê Cowboy Carter Discos rígidos com material ainda não lançado da cantora foram levados de carro alugado por integrantes da equipe em Atlanta

Um homem foi condenado a dois anos de prisão após o roubo de discos rígidos com músicas inéditas de Beyoncé durante a passagem da turnê Cowboy Carter por Atlanta, nos Estados Unidos. O caso aconteceu em julho de 2025 e envolveu o arrombamento de um carro alugado por integrantes da equipe da artista.

Kelvin Evans, de 41 anos, também recebeu mais três anos de liberdade condicional por decisão judicial. Segundo o processo, Evans se declarou culpado no ano passado de acusações como invasão de veículo e invasão criminosa.

O acordo judicial foi fechado nesta terça-feira, antes do início do julgamento, e confirmado à BBC pelo gabinete do promotor do condado de Fulton.

Como aconteceu o roubo?

O crime ocorreu em 8 de julho de 2025, pouco antes de Beyoncé iniciar uma sequência de quatro apresentações da turnê Cowboy Carter no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, no estado da Geórgia.

De acordo com as investigações, Evans invadiu um Jeep Wagoneer alugado por um coreógrafo e um dançarino da cantora.

As autoridades afirmam acreditar que o veículo foi escolhido aparentemente ao acaso. Quando os ocupantes retornaram ao local, encontraram o vidro traseiro quebrado e as bagagens levadas.

Entre os itens roubados estavam dois laptops MacBook, fones de ouvido da Apple, roupas, acessórios de luxo e discos rígidos contendo material inédito de Beyoncé.

O coreógrafo Christopher Grant relatou à polícia que também carregava “informações pessoais sensíveis” pertencentes à cantora.

Segundo os investigadores, os discos rígidos e os demais itens roubados ainda não foram recuperados.

Imagens ajudaram a localizar suspeito

Imagens de câmeras de segurança mostraram um Hyundai vermelho, conduzido por Evans, estacionando ao lado do carro alugado.

Outro vídeo registrou o mesmo veículo chegando a um complexo de apartamentos.

Segundo os promotores, Evans apareceu nas imagens manuseando malas que pertenciam ao coreógrafo Christopher Grant e ao dançarino Diandre Blue.

Os laptops roubados possuíam tecnologia de rastreamento, o que permitiu aos investigadores localizar os aparelhos no endereço mostrado nas imagens de vigilância.

Durante a audiência, o advogado de Evans afirmou ao juiz que seu cliente “espera um futuro em que possa ganhar dinheiro de forma legítima e fazer parte da sociedade como todos nós”.

Como parte da sentença, Evans foi proibido de se aproximar das vítimas e da garagem onde ocorreu o furto. Segundo a BBC, ele permanece preso desde sua detenção, em agosto do ano passado.

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