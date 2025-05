A- A+

Lady Gaga Homem é preso com drogas sintéticas que seriam vendidas em show de Lady Gaga Suspeito vinha de São Paulo e teria como destino o Complexo do Alemão; prisão foi feita por policiais do 3º BPM (Méier) na Linha Amarela

Um homem foi preso, nesta quinta-feira, ao ser flagrado transportando uma grande quantidade de drogas sintéticas, invólucros e doces entorpecentes em um ônibus que vinha do estado de São Paulo com destino à Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito pretendia se esconder no Complexo do Alemão, na Zona Norte, e tinha como objetivo revender o material ilícito durante o show da cantora Lady Gaga, neste sábado (3), em Copacabana, e na Marcha da Maconha, marcada para esse mês.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), a prisão foi feita por equipes do 3º BPM (Méier), que realizavam policiamento na Linha Amarela.

Na altura de Inhaúma, os agentes foram abordados por um passageiro que informou sobre um homem transportando drogas em um ônibus em direção à Barra da Tijuca.

Os policiais interceptaram o coletivo e localizaram o suspeito com os entorpecentes. Ele foi conduzido à 21ª DP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado.

Lady Gaga em Copacabana

A apresentação da diva pop norte-americana será gratuita e está marcada para as 21h15 deste sábado, em um palco montado em frente ao Copacabana Palace.

A festa começa mais cedo, às 17h30, com apresentações de DJs. Após o show, um DJ volta a comandar o som. Esta será a segunda passagem de Lady Gaga pelo Brasil.

A primeira foi em 2012, com a turnê "Born This Way Ball". Em 2017, ela chegou a ser anunciada como atração principal do Rock in Rio, mas cancelou a vinda pouco antes do evento, alegando fortes dores causadas pela fibromialgia.

