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CELEBRIDADES Homem é preso suspeito de perseguir Kris Jenner perto de casa em Los Angeles Segurança da empresária deteve o suspeito, de 25 anos, antes da chegada de agentes do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles

Um homem de 25 anos foi preso na última segunda-feira, 7 de setembro, suspeito de perseguir Kris Jenner nas proximidades da residência da empresária, nas montanhas de Santa Monica, a noroeste de Los Angeles. Ele foi identificado como Zenwilliam Robson e acusado de invasão de propriedade privada e de se recusar a deixar o local, segundo a NBC Los Angeles.

De acordo com informações da NBC4 Investigates, o segurança disse à polícia que Robson havia tentado entrar em contato com a empresária diversas vezes no passado. Agentes do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles foram acionados após o segurança deter o homem. Inicialmente, Robson foi preso sob suspeita de perseguição e, posteriormente, acusado de invasão de propriedade.





Não foi divulgado se Kris Jenner estava na residência no momento da prisão ou se já havia tido algum contato com Robson. Até o momento, a empresária não se pronunciou sobre o caso. Também não há informações sobre uma possível ordem de restrição que impedisse o homem de se aproximar de Jenner ou de sua residência.

Não é a primeira vez que integrantes da família Kardashian-Jenner são alvo de perseguição. Ao longo dos anos, membros da família recorreram a ordens de restrição e a outras medidas legais em resposta a supostos casos de assédio.

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