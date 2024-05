Homem é preso tentando invadir mansão de Drake em Toronto

A- A+

Um homem foi preso após tentar invadir a mansão de Drake em Toronto, um dia depois de um segurança da propriedade ter sido gravemente ferido em um tiroteio.

“Os policiais foram chamados depois que uma pessoa tentou obter acesso à propriedade”, disse a polícia de Toronto em comunicado. “A pessoa foi detida de acordo com a Lei de Saúde Mental e levada para receber atendimento médico.”

A polícia disse ainda que o incidente não tem relação com o tiroteio ocorrido na manhã de terça-feira. As investigações continuam sobre o incidente, após relatos de que o agressor foi visto fugindo do local em um veículo.

O artista esteve envolvido em uma guerra de palavras veemente com o rapper rival Kendrick Lamar , com insultos e acusações criminais feitas por cada um deles ao outro por meio de uma série de faixas, que se tornaram grandes sucessos globais em serviços de streaming.

Ambos são referências da atual geração, Drake, foi recordista de público em 2023, e Lamar, vencedor do Prêmio Pulitzer, mas nos bastidores mantinham uma relação de inimizade, situação que se tornou pública nas últimas semanas e ocupou espaço em veículos como The New York Times e CNN.

Durante o fim de semana, Drake divulgou duas faixas e Lamar, três. Na manhã de sábado (4), por exemplo, os dois rappers lançaram, com minutos de diferença, músicas em que trocam acusações.

"Fala, Drake, ouvi dizer que você gosta de jovens / É melhor você nunca ir para o bloco de celas um", disse Lamar em sua canção "Not Like Us", um jogo de palavras em referência à gíria da prisão para "pedófilos".

Not Like Us é atualmente a música mais ouvida do mundo no Spotify. Drake usou sua faixa mais recente, The Heart Part 6, para refutar algumas das acusações feitas contra ele por Lamar, incluindo crimes sexuais infantis e que ele está abrigando uma criança secreta.

Segurança atingido

Um segurança de Drake foi atingido por um tiro do lado de fora da mansão do rapper. Desde a manhã desta terça-feira, a polícia de Toronto, capital da província canadense de Ontário, investiga um tiroteio que terminou com uma pessoa gravemente ferida e que aconteceu em frente à mansão do rapper Drake. O caso ocorreu às 2 horas da manhã no local — 6 horas da manhã no Brasil — e um suspeito fugiu de carro, segundo informações publicadas pela conta da polícia em rede social. O segurança ainda não foi identificado.

Veja também

teatro Fernanda Montenegro sobre estar em cena aos 94 anos: "No palco? Me sinto viva"