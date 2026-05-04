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SÉRIES O que você precisa saber sobre "Homem em Chamas", série da Netflix que se passa no Brasil Com cenas rodadas no Brasil, "Homem em Chamas" conta com um elenco de peso, incluindo os brasileiros Alice Braga e Thomás Aquino

Grande estreia da Netflix no final de abril, "Homem em Chamas" chegou ao topo do ranking de séries mais vistas da plataforma em seu primeiro final de semana. A produção, que tem partes da história passadas no Brasil, conta com um elenco de peso, incluindo os brasileiros Alice Braga (Matéria Escura) e Thomás Aquino (DNA do Crime), e adapta o livro homônimo de A. J. Quinnell.

Com cenas rodadas no Brasil, "Homem em Chamas" tem conquistado o público com muita ação, trama dinâmica e alguns nomes de destaque de Hollywood, incluindo um vencedor do Emmy, premiação mais importante da televisão norte-americana.

A seguir, você confere tudo o que você precisa saber sobre a série:

Sobre o que é?

"Homem em Chamas" acompanha John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II), um ex-mercenário norte-americano que vive com estresse pós-traumático após ser o único sobrevivente de sua equipe em uma missão malfadada no México há quatro anos. Abusando da bebida e trabalhando em um armazém, ele convive com pesadelos e uma depressão profunda, o que o leva a tentar tirar a própria vida. É neste momento em que ele é recrutado por um velho amigo, Rayburn (Bobby Cannavale), para um trabalho como segurança no Brasil.

Ao chegar no País, no entanto, eles sofrem um atentado, que vitima Rayburn e quase toda a sua família, com exceção de Poe (Billie Boullet), sua filha, que se torna alvo de criminosos. Assim, Creasy começa uma missão de vingança e proteção, contando com a ajuda de alguns aliados improváveis.

Elenco e personagens

A série é protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, conhecido por trabalhos em "Aquaman", "Magnum" e "A Lenda de Candyman". O trabalho do ator foi premiado com um Emmy em 2020, quando ele ficou com a estatueta de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme para a TV por "Watchmen", em que ele viveu o icônico Doutor Manhattan.

Protegida pelo protagonista, a jovem Poe é vivida por Billie Boullet. A atriz de 21 anos começou a carreira há pouco tempo, mas ganhou destaque após viver Anne Frank na minissérie "A Small Light", que narrou a história de como uma família ajudou a esconder judeus em sua casa durante a Segunda Guerra Mundial. Por sua atuação, Boullet foi indicada ao Critic’s Choice Award em 2024.

Acompanhando a dupla está Alice Braga. A brasileira, que caiu nas graças de Hollywood já há alguns anos, interpreta Valéria, uma taxista que sonha em deixar o Brasil. Grande conhecedora das ruas do Rio de Janeiro, a personagem ajuda Creasy a esconder Poe e a investigar a capital carioca em busca dos assassinos de Rayburn.

Outro brasileiro de "Homem em Chamas" que tem sido destaque nos últimos anos é Thomas Aquino, que já estrelou produções de sucesso como "DNA do Crime", "Bacurau", "Os Outros" e "O Agente Secreto", na série, ele interpreta Soares, chefe de segurança do Presidente do Brasil e que contrata Rayburn e Creasy para proteger o mandatário no começo da trama.

Aquino e Alice não são os únicos nomes brasileiros no elenco. Billy Blanco Jr. (Dona de Mim), Jefferson Baptista (Vai na Fé), Rei Black (Nosso Sonho), Iago Xavier (Motel Destino) e Pâmela Germano (A Batalha da Rua Maria Antônia) também integram a série como o polêmico Presidente João Carmo, o jovem Livro, o chefe de quadrilha Duda, seu capanga Vico, e Marina, respectivamente.

Outros velhos conhecidos de Hollywood, como Bobby Cannavale (Only Murders in the Building) e Scoot McNairy (Um Completo Desconhecido) completam o elenco principal como ex-colegas de Creasy.

Criação

Conhecido por produções como "Halo" e "Lone Star", Kyle Killen desenvolveu e escreveu "Homem em Chamas", além de assinar como produtor-executivo. Vicente Amorim, que comandou episódios de "Senna", "Santo" e "A Divisão", dividiu a direção da série com Steven Caple Jr., de Creed II, e Clare Kilner, que assina episódios de "A Casa do Dragão".

Locações

Além da locação principal na Cidade do México, "Homem em Chamas" teve boa parte de suas cenas gravadas no Brasil. No País, a produção rodou por Rio de Janeiro e São Paulo, como a própria Netflix revelou em um vídeo promocional da série.

Outras cenas também foram gravadas em Milão, na Itália.

O livro original

Lançado em 1980, "Man on Fire" foi escrito por Philip Nicholson sob seu pseudônimo A.J. Quinnell. A trama original é bem diferente, com Creasy sendo contratado como segurança por um socialite italiano. Depois que a filha de seu empregador é sequestrada e morta, ele entra numa guerra solitária contra a máfia, matando todos os responsáveis pela morte da garota.

"Man on Fire" foi sucesso mundial de vendas e deu origem a quatro sequências, lançadas entre 1992 e 1996, sempre com Creasy sendo colocado em alguma missão contra grandes conspirações criminosas

Outras adaptações

Com o sucesso do livro, não demorou muito para que Hollywood levasse a história para as telonas. A primeira versão hollywoodiana veio com "Um Homem em Fogo", de 1987, estrelada por Scott Glenn (The White Lotus), Joe Pesci (Os Bons Companheiros) e Brooke Adams (O Último Caso do Sr. Monk).

A versão mais famosa da história, no entanto, chegaria em 2004, na forma do blockbuster "Chamas da Vingança". Estrelado por Denzel Washington, o longa mudou o cenário da trama da Itália para o México, mas manteve a premissa do ex-oficial tentando resgatar uma garota. No elenco, o vencedor do Oscar contou com a companhia de nomes como Dakota Fanning (Tudo Culpa Dela), Christopher Walken (vencedor do Oscar por O Franco Atirador) e Mickey Rourke (O Lutador).

Ambas as versões estão disponíveis no Disney+, com "Chamas da Vingança" podendo ser conferido também na Netflix e no Globoplay

A temporada

Com sete episódios que variam entre 42 e 59 minutos de duração, a primeira temporada de "Homem em Chamas" estreou em 30 de abril na Netflix. Até o momento, a série não teve sua renovação anunciada.

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