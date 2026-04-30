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SÉRIE "Homem em Chamas": pernambucano Thomás Aquino integra elenco de série internacional da Netflix Com Alice Braga, Yahya Abdul-Mateen II e Bobby Cannavale no elenco, a produção estreia nesta quinta-feira (30)

“Homem em Chamas”, nova série de ação estadunidense da Netflix, que estreia nesta quinta-feira (30), promete explosões, pancadaria e um “tempero” brasileiro. Parte da trama acontece no Rio de Janeiro, com astros de Hollywood dividindo a tela com atores nacionais, incluindo Alice Braga e o pernambucano Thomás Aquino.

Com sete episódios, a produção é inspirada na famosa série de livros escrita por A.J. Quinnell, que ganhou algumas adaptações no cinema. A mais famosa delas, de 2004, trouxe Denzel Washington na pele do letal John Creasy, papel agora vivido por Yahya Abdul-Mateen II (da série “Magnum”).

Nesta nova versão, o protagonista é um ex-mercenário das Forças Especiais. Deprimido e com tendências suicidas, ele enfrenta um severo transtorno de estresse pós-traumático. Para tentar recomeçar, aceita se mudar para o Brasil com a missão de proteger o presidente, mas uma nova tragédia acende seu desejo de vingança.

Experiência internacional

Filmada em 2024, no Rio de Janeiro e na Cidade do México, a série foi a primeira experiência de Thomás Aquino em um set internacional. “Quando criança, eu assistia muito aos filmes de Hollywood com Stallone. Como ator, sempre pensei em fazer um trabalho nesse nível”, revela o ator, que também estrela “DNA do Crime”, série de ação brasileira da Netflix.



“Lembro que me dei conta do que estava realmente acontecendo quando cheguei, no primeiro dia de gravação, e vi que tinha um trailer com o meu nome. No ensaio, me peguei dizendo as minhas falas e pensando: ‘car****, estou fazendo uma cena com o Bobby Cannavale [ator] aqui na minha frente’”, relembra.

Thomás Aquino sentiu na pele o desafio já citado por Wagner Moura - seu colega de elenco em “O Agente Secreto” - de interpretar em inglês. No entanto, ele aponta a elevada altitude da Cidade do México como a maior dificuldade que encontrou ao filmar “Homem em Chamas”.

“Em alguns momentos, eu tinha que parar a cena, falar com o diretor, e pegar a bomba de oxigênio. Cada passo que eu dava, cansava 10 vezes mais. Claro que tive uma equipe de médicos me acompanhando lá e tudo isso foi na primeira semana. Depois, eu realmente me adaptei”, conta.

Pura ficção

Na série, o recifense interpreta Prado Soares, fictício Ministro da Defesa do Brasil, que recepciona e orienta John Creasy na segurança do presidente. Com o passar do tempo, ele demonstra ser um grande antagonista na trama.

“É importante entender que não estamos falando da realidade sociopolítica do País. É uma ficção. Meu personagem é realmente como certos políticos da vida real, que mentem de uma maneira veementemente forte e firme para que a população possa acreditar. Mas a minha construção partiu da visão norte-americana do que é um vilão de filme de ação”, compartilha.

O ator acredita no potencial de “Homem em Chamas” para cativar não só o público brasileiro. “Estou doido para que o Denzel Washington veja e mande mensagem para mim”, brincou Thomás, apontando diferenças em relação ao longa-metragem de 2004.



“É uma ação diferenciada, com tecnologia aprimorada. Fora que tem o Brasil na tela. Não representa o País 100%, porque não é essa a função da série, mas estou muito feliz por ter vários atores brasileiros e poder ouvir a nossa voz”, celebra.

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