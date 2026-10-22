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Curiosidades Homem encontra cartas antigas de Pokémon no sótão e itens são vendidos por R$ 10,5 milhões em leilão Cartas ficaram guardadas por cerca de 15 anos; leilão em Surrey bateu recorde britânico para colecionáveis do tipo e pode estabelecer marca europeia

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Um decorador aposentado de Woking, na Inglaterra, vendeu por 1,56 milhão de libras (cerca de R$ 10,5 milhões na cotação atual) uma coleção de cartas Pokémon que permaneceu guardada no sótão de sua casa durante aproximadamente 15 anos.

O conjunto foi arrematado na quarta-feira pela casa de leilões Ewbank's, em Surrey, e, segundo a empresa, estabeleceu o leilão de cartas colecionáveis mais valioso já realizado no Reino Unido.

O resultado também pode representar um recorde europeu, embora esse possível marco ainda não tenha sido confirmado.

O proprietário, que pediu para não ter o nome divulgado, só decidiu avaliar as cartas depois de ler em um jornal local uma notícia sobre um único exemplar vendido por mais de 6 mil libras.

A descoberta revelou que os itens guardados desde que o filho perdeu o interesse pela franquia poderiam valer muito mais do que ele imaginava.

Como a coleção começou

A coleção começou no fim da década de 1990, quando o filho do aposentado era pequeno e passou a colecionar e trocar cartas Pokémon com colegas da escola.

O pai também se interessou pelos itens e considerou a possibilidade de que representassem um investimento.

— Quando meu filho era pequeno, no fim da década de 1990, começou a colecionar cartas e trocá-las na escola — contou à emissora britânica BBC: — Achei que elas eram bonitas e me perguntei se poderiam ser um bom investimento.

Além das cartas reunidas pelo filho, o homem comprou conjuntos completos de um vendedor na Malásia, por meio do eBay.

Ele organizou as peças em fichários personalizados com o tema Pokémon, que permaneceram guardados no sótão por cerca de 15 anos.

— Ele tinha suas próprias cartas, mas, felizmente, nunca chegou a tocar nestas — afirmou o aposentado.

Um dos conjuntos adquiridos custou 300 libras na época e alcançou 75 mil libras no leilão. Ao comentar a descoberta, o proprietário resumiu:

— Sei que as pessoas sempre falam sobre encontrar tesouros no sótão, mas, no meu caso, isso é literalmente verdade.

Cartas raras e bom estado de conservação elevaram o valor

Segundo a Ewbank's, a coleção se destacou pela variedade de itens raros e pelo estado de conservação.

James Spooner, responsável pelo setor de cartas colecionáveis da casa de leilões, afirmou que a equipe ficou surpresa ao examinar os conjuntos.

— Quando vimos o que ele tinha tudo em perfeito estado, não conseguimos acreditar — disse Spooner.

O lote mais valioso foi o Legendary Collection Complete Master Set, que incluía uma carta de Charizard em estado quase perfeito. A coleção completa reunia 42 conjuntos.

Andrew Ewbank, responsável pela casa de leilões e condutor do evento, destacou a repercussão internacional da venda.

— A expectativa em torno deste leilão... foi fenomenal e, no dia, o resultado não decepcionou — afirmou: — Tivemos compradores do mundo todo.

Em entrevista à BBC, Ewbank resumiu a experiência como "uma aventura e tanto”.

— A empolgação foi incrível, especialmente porque os colecionadores não conseguiam acreditar na qualidade da coleção extensa, intocada, completa e com praticamente todas as raridades que alguém poderia desejar — disse.

Nostalgia ajuda a explicar a valorização

Para Ewbank, o interesse pelas cartas Pokémon também está relacionado à nostalgia. Pessoas que eram crianças ou adolescentes quando a franquia surgiu agora estão na faixa dos 30 e 40 anos e têm maior disponibilidade financeira para comprar itens ligados à infância.

Na avaliação dele, Pokémon está “em plena expansão”, e parte do público tem “um pouco de dinheiro disponível para gastar”. O responsável pela casa de leilões destacou ainda o peso das lembranças afetivas:

— A nostalgia é uma grande parte disso. Trata-se de trazer de volta aquelas lembranças da infância.

A coleção arrecadou mais do que o leilão de cartas colecionáveis realizado pela Stanley Gibbons em Londres, em 9 de outubro, que totalizou 872 mil libras, segundo a Ewbank's.

A casa de leilões afirmou que o resultado da coleção Pokémon pode estabelecer um recorde europeu, embora não tenha sido apresentada uma confirmação independente desse possível marco.

Ewbank também recomendou que pessoas que suspeitam ter objetos valiosos guardados em casa procurem uma avaliação profissional. “retirar o objeto e pedir uma avaliação”, aconselhou.

Ele ainda sugeriu que famílias preservem itens de coleção que perderam o interesse dos filhos.

— Se você compra algo para seu filho, como aconteceu neste caso, e ele não quer, talvez seja melhor guardar, porque nunca se sabe quanto aquilo poderá valer no futuro.

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