"Homem-Formiga 3" apresenta o novo grande vilão da Marvel; veja onde assistir ao filme

A- A+

“Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” chega nesta quarta-feira (15) ao Brasil, com sessões de pré-estreia espalhadas por salas de cinema de todo o País. A despeito de trazer como protagonista um dos heróis mais subestimados do Universo Cinematográfico da Marvel (UMC), o filme tem despertado a curiosidade dos fãs da franquia.



O longa-metragem, que traz o casal de super-heróis Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) em uma aventura no Reino Quântico, inaugura a chamada Fase 5 da Marvel nos cinemas. Sua principal contribuição para o futuro deste universo cinematográfico é a introdução do vilão Kang, o Conquistador.

Interpretado pelo ator Jonathan Majors, o personagem já foi apresentado na primeira temporada da série “Loki” (2021). Seu nome de batismo é Nathaniel Richards, um cientista do século 31 que descobriu a existência do Multiverso. Ao tentar conquistar o maior número possível de mundos, ele iniciou a Guerra Multiversal, mas acabou derrotado e ficou isolado em uma linha do tempo alternativa.

Após uma e suas variantes ser morta em “Loki”, Kang retorna para colocar seus planos novamente em prática. Ele possui a habilidade de manipular o tempo, criando diferentes realidades. Isso é o que o vilão usará como moeda de troca com Scott, que deseja reaver os anos perdidos com a filha.

Kang chega para ocupar o lugar que antes pertencia ao poderoso Thanos (Josh Brolin), que com um estalar de dedos fez metade da população mundial desaparecer em “Vingadores: Ultimato” (2019). Os filmes que fazem parte das próximas fases cinematográficas da Marvel estarão diretamente ligados ao novo vilão, incluindo os que trazem de volta Os Vingadores.

Kang é o novo grnade vilão da Marvel (Crédito: Divulgação/Disney)

A família tem um papel fundamental na trama de “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”. Scott e Hope não exploram as estranhezas do mundo quântico sozinhos, para onde foram enviados acidentalmente, depois de uma experiência desastrosa. Eles contam com a ajuda dos pais de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), que no passado já viveram seus dias de super-heróis.

Após passar 30 anos presa na dimensão paralela, Janet se torna uma peça-chave para tirar os membros da família de lá. Quem também ganha destaque no longa é Cassie Lang (Kathryn Newton), filha de Scott.

Apresentada nos filmes anteriores do Homem-Formiga ainda criança, Cassie agora surge como uma adolescente inteligente, que desenvolve a nova máquina quântica responsável por levar todos para o outro universo. Nos quadrinhos, ela se torna a super-heroína Estatura e integra os Jovens Vingadores, o que pode indicar um futuro promissor para a personagem no UMC.

Scott luta ao lada da filha e da namorada (Crédito: Divulgação/Disney)

O norte-americano Peyton Reed, que comandou os primeiros filmes do Homem-Formiga, também dirige a nova sequência. Em entrevistas à imprensa internacional, o diretor tem dito que pensou neste longa como o fechamento de uma trilogia. Stephen Broussard, produtor da Marvel Studios, no entanto, revelou que já existem conversas em andamento sobre o futuro do herói nos cinemas. Só resta ao público esperar para saber quais novos universos Scott Lang e seus companheiros ainda podem explorar.

ONDE ASSISTIR

No Recife e Região Metropolitana, “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” pode ser visto nos cinemas das redes Cinemark (Shopping RioMar), UCI (Shoppings Recife, Tacaruna e Plaza), Kinoplex (Shopping Boa Vista), Cinépolis (Patteo Olinda e Shopping Guararapes), Moviemax (Rosa Silva, Camará Shopping, Cine Royal e Igarassu), Cinesystem (Paulista North Way) e Shopping Costa Dourada. Confira os dias e horários das sessões aqui.

Veja também

ASSÉDIO Em cartaz com 'King Kong Fran', Rafaela Azevedo expõe assédio sofrido no Instagram