Homem-Formiga e Vespa: confira o que ler antes de assistir ao filme

A próxima era dos filmes da Marvel nos cinemas está prestes a começar. O longa “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, que inaugura o novo arco MCU (Universo Cinematográfico da Marvel, em tradução do inglês) estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (16). Apesar de srem universos diferentes, os longas são altamente inspirados nas histórias em quadrinhos criadas por Stan-Lee. Mas de onde vieram as principais histórias que o novo filme aborda?



A trama da HQ “Homem-Formiga e Vespa - Achados e Perdidos”, conta a história de como Scott Lang, depois de passar um tempo com os Guardiões da Galáxia, está pronto para voltar para casa bem na hora para o aniversário de sua filha, Cassie. Para fazer isso, ele pede a ajuda de Nadiam, o prodígio científico, filha de Hank Pym e atual Vespa. Talvez, não para a surpresa de muitos, o Homem-Formiga consegue estragar tudo no último segundo e acaba fazendo com que os dois fiquem presos e perdidos no reino quântico mais uma vez. Entre micro-civilizações, novos amigos, novos inimigos e batalhas épicas nas mais loucas propriedades quânticas, o Homem-Formiga vai ter de se esforçar se quiser entregar o presente de aniversário de sua filha a tempo.



O quadrinho “Homem-Formiga & Vespa: Lendas Vivas” traz uma história de quando o líder de uma força interdimensional é capturado por um ditador brutal, ele pede socorro aos seus velhos amigos Homem-Formiga e Vespa. Porém, Scott Lang não é exatamente o mesmo. Quando o destino da liberdade está em jogo, Scott não tem outra escolha a não ser tentar preencher o lugar de seu mentor, Hank Pym, e enfrentar essa nova aventura.





Para aqueles que sentem saudade dos Vingadores, a indicação é o lançamento “Vingadores: Homem-Formiga, Scott Lang” (Marvel Vintage, lançado no Brasil pela Panini), no qual o Homem-Formiga ganha protagonismo e torna-se parte desse grupo. Com emprego garantido por Tony Stark, ele logo se vê tendo de salvar o Homem-de-Ferro depois de uma brutal batalha com o Hulk!

"Homem-Formiga é um dos personagens clássicos das histórias em quadrinhos da Marvel sendo, inclusive, um dos fundadores-membro dos Vingadores. Se reconectar com a história deste super-herói é também uma forma de reverenciar sua importância dentro da formação clássica. Além disso, estas HQs são cheias de embates épicos, sem perder como pano de fundo a relação entre os personagens e todas as implicações decorrentes das escolhas que cada um deles faz ao longo da história. Vale a pena conferir para tentar descobrir todos os easter eggs do filme e se aprofundar ainda mais no universo Marvel”, comenta Leonardo Raveggi, gerente de Publicações da Panini América Latina.

