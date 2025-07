A- A+

Música Homem invade palco de Zezé Di Camargo e é retirado à força Seguranças do cantor tiveram que conter o sujeito, que mesmo depois de abraçá-lo não queria deixar o local

Enquanto Zezé Di Camargo cantava o sucesso "Você vai ver", durante um show na cidade de Inhapim, em Minas Gerais, na última sexta-feira, um homem pulou no palco e agarrou o artista.

Após o ato, o invasor logo foi contido pelos seguranças, mas mostrou resistência e voltou até o sertanejo, que pedia calma ao rapaz.

— Vai pro camarim que eu vou te abraçar lá! — disse Zezé, tentando conter as investidas do fã.

Foram necessários quatro funcionários para retirar o homem em definitivo do palco. O episódio aconteceu na Festa do Inhame, evento tradicional do município mineiro.

Nas redes, as opiniões foram distintas. De um lado, há quem tenha achado que a atitude do cantor não foi das melhores. De outro, a forma como o homem agiu foi recriminada.

"Cadê a humildade do Zezé? Se fosse o Gusttavo Lima iria pedir para os seguranças deixarem e iria abraçar o cara de boa", comentou um dos usuários.

"Invadiu com total falta de respeito ao artista tomando o microfone e querendo cantar a força, se tivesse humildade teria rolado", sustentou outro.

