Stalker Homem que perseguiu Isis Valverde por 20 anos é preso no condomínio da atriz De acordo com as investigações, o perseguidor chegou a contratar um detetive particular para obter dados da vítima

A Polícia Civil prendeu um homem que perseguia a atriz Isis Valverde havia mais de 20 anos. A ação foi realizada por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS). Ele foi detido no condomínio da vítima, localizado no bairro do Joá, na Zona Sudoeste do Rio, nesta terça-feira.



Segundo a polícia, desde janeiro deste ano o suspeito passou a apresentar comportamento invasivo e obsessivo. Por isso, a atriz procurou a polícia, que já havia instaurado um inquérito para investigar o caso.

Cristiano Rodrigues Kellermann, de 43 anos, é apontado pelas investigações como natural do Estado do Rio Grande do Sul e costumava se deslocar ao Rio de Janeiro para perseguir Isis Valverde. Os agentes apuraram que ele ficava hospedado em um hotel e utilizava serviços de transporte por aplicativo para acompanhar a rotina da vítima.

De acordo com as investigações, o perseguidor chegou a contratar um detetive particular para obter dados pessoais e sensíveis da vítima, como endereço e telefone. Em depoimento, ele admitiu perseguir a atriz havia mais de 20 anos e relatou diversas tentativas de aproximação em diferentes locais, inclusive no ambiente profissional da atriz.

Aos policiais, ele admitiu que perseguia a vítima e disse estar “apaixonado”. A polícia informou que o homem já foi ao condomínio da atriz pelo menos três vezes. Em uma das ocasiões, a polícia chegou a ir até o local, mas ele já havia fugido.

Desta última vez, em razão do monitoramento realizado pela delegacia, os policiais foram imediatamente ao endereço e conseguiram abordá-lo.

Segundo a polícia, foi montado um cerco tático, e o homem foi autuado em flagrante pelo crime de perseguição.

