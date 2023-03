A- A+

Justiça Homem que processa Gwyneth Paltrow por acidente de esqui pede US$ 3,2 milhões Terry Sanderson afirma que o impacto o deixou com quatro costelas quebradas e danos cerebrais permanentes

Os advogados de Terry Sanderson, o optometrista aposentado que processa Gwyneth Paltrow por um acidente de esqui em 2016, pediram uma indenização de US$ 3,2 milhões (cerca de R$ 16,3 milhões) durante as alegações finais do julgamento que durou uma semana.

Sanderson e a atriz de Hollywood sofreram uma colisão enquanto esquiavam no luxuoso complexo de Deer Valley, no estado de Utah, há sete anos.

O homem de 76 anos afirma que o impacto o deixou com quatro costelas quebradas e danos cerebrais permanentes que mudaram sua personalidade e afetaram sua capacidade de se relacionar com sua família e de aproveitar a vida. Portanto, em 2019, iniciou uma ação legal contra Paltrow por uma compensação financeira.

O cálculo apresentado pela defesa de Sanderson nesta quinta-feira (30), no encerramento do julgamento em Park City, Utah, é de que ele merece US$ 33 (R$ 168) por cada hora que passa acordado desde o acidente até a sua morte, que segundo os advogados pode ocorrer em 10 anos.

"US$ 3,276 milhões pelos 17 anos em que Terry tem que lidar com danos cerebrais permanentes", disse o advogado Lawrence Buhler.

"Podem dizer que [o dano] não tem preço (...) Mas este é o tempo mais valioso de sua vida", declarou Buhler ao júri. "Estes são seus anos dourados, (...) quando ele poderia desfrutar de sua aposentadoria e fazer coisas como viajar."

O advogado negou que estejam perseguindo Paltrow por ser uma celebridade e pediu para desconsiderar os problemas médicos relatados de Sanderson, que antes do acidente já havia sofrido um ataque cardíaco, perdido a visão de um olho e lidado com problemas psicológicos por anos.

"O ponto é que ele estava saudável o suficiente para esquiar, e agora não esquia", argumentou.

Paltrow, de 50 anos, contradiz Sanderson e afirma que foi ele quem a atingiu por trás enquanto esquiava com seus filhos e seu parceiro, Brad Falchuk. A atriz o contra-processou por um valor simbólico de um dólar e as despesas de representação.

Em seus argumentos finais, seu advogado, Stephen Owens, reiterou a posição de especialistas médicos que indicaram durante o julgamento que o declínio físico e psicológico de Sanderson era resultado do envelhecimento natural e não do acidente.

"Ele a golpeou, ele a feriu, e agora está pedindo que ela lhe pague US$ 3 milhões só porque sim", disse Owens referindo-se a Sanderson. "Não é justo".

"O mais fácil para minha cliente seria ter assinado um cheque e sair disso, mas que mensagem isso passaria para seus filhos? Que é o preço a pagar [por ser famosa]", prosseguiu Owens. "Isso está errado, ele a feriu, e agora quer seu dinheiro."

O julgamento, que começou na terça-feira da semana passada, capturou a atenção do público e gerou uma avalanche de memes e comentários nas redes sociais.

