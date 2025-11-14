A- A+

Internacional Homem que pulou em cima de Ariana Grande em Singapura é acusado de perturbar ordem pública Ariana e outras celebridades estavam no evento de estreia do filme quando o homem, identificado nos documentos judiciais como Johnson Wen, de 26 anos, pulou uma cerca e correu até ela

As autoridades de Singapura acusaram, nesta sexta-feira (14), o australiano que pulou em cima de Ariana Grande "de perturbar a ordem pública" durante a estreia na Ásia do filme 'Wicked: For Good'.

Ariana e outras celebridades estavam no evento de estreia do filme quando o homem, identificado nos documentos judiciais como Johnson Wen, de 26 anos, pulou uma cerca e correu até ela.

Os vídeos, que viralizaram, mostram o homem envolvendo Ariana Grande com os braços. Nas imagens, a coestrela da atriz, Cynthia Erivo, corre para defendê-la enquanto os seguranças detêm o australiano.

Wen foi acusado nesta sexta-feira de "perturbar a ordem pública", segundo documentos judiciais de Singapura publicados online. Ele representou a si mesmo e disse que se declararia culpado, acrescentaram os documentos.

O homem deve comparecer novamente ao tribunal na segunda-feira.

Se for condenado, o australiano pode ter que pagar uma multa de 1.500 dólares (7.922 reais na cotação atual), cumprir três meses de prisão ou ambos.

Ariana, de 32 anos, começou sua carreira como adolescente na Broadway, antes de embarcar em uma extensa trajetória como estrela do pop.

Em 2017, um dos seus shows foi cenário de um atentado na Manchester Arena, que deixou 22 mortos e mais de 1.000 feridos. Além disso, a estrela sofreu de estresse pós traumático depois do ocorrido.

