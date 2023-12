Homem rouba obra de Banksy em rua de Londres

A- A+

Uma obra de Banksy, feita em uma placa de trânsito em Londres, foi roubada nesta sexta-feira (22) logo depois que o artista britânico reconheceu que era uma de suas criações.

A obra, que consiste em três aviões de combate colados em uma placa de "Pare", foi publicada na conta do Instagram do enigmático artista de rua, como ele costuma fazer para reivindicar a autoria de seu trabalho.

Pouco depois, um homem arrancou a placa e a levou, conforme vídeos da cena filmados por testemunhas e divulgados pela imprensa britânica.

Uma testemunha de 26 anos, que se identificou apenas como Alex, contou à agência de notícias britânica PA que as pessoas presentes ficaram atônitas com o que viram.

"Perguntamos a ele o que estava fazendo, mas ninguém sabia o que fazer", disse o espectador.

Questionada pela AFP, a polícia de Londres disse que não recebeu nenhuma ligação a respeito.

Várias obras de Banksy foram roubadas no passado, incluindo uma na casa de shows parisiense Bataclan, que homenageava as vítimas do ataque extremista de 13 de novembro de 2015 na capital francesa.

O artista de fama mundial, cujas obras são avaliadas em dezenas de milhões de dólares, tem mantido sua identidade em segredo desde o início de sua carreira, gerando muitas especulações.

Veja também

FAMOSOS Gugu, Pelé e Gal: relembre cinco das maiores brigas por herança de 2023