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celebridades Homenageada em Cannes, Barbra Streisand não irá à cerimônia de encerramento; saiba motivo Em comunicado, a artista revelou que teve recomendações médicas para ficar em repouso

A multiartista — atriz, diretora, produtora, roteirista, cantora e compositora — Barbra Streisand será a terceira pessoa a receber a Palma de Ouro Honorária no 79º Festival de Cannes. A homenagem acontecerá durante a cerimônia de encerramento da premiação, marcada para o próximo sábado, 23 de maio. No entanto, ela não poderá comparecer devido a uma lesão no joelho.

A informação foi divulgada no site do Festival de Cannes, que publicou uma nota enviada pela atriz. “Por recomendação médica, e enquanto continuo me recuperando de uma lesão no joelho, infelizmente não poderei comparecer ao Festival de Cannes este ano”, disse Barbra Streisand.

“Mas estou profundamente honrada em receber a Palma de Ouro Honorária e estava ansiosa para celebrar os filmes extraordinários da 79ª edição. Também estava muito animada para passar um tempo com colegas que tanto admiro – e, claro, para retornar à França, um lugar que sempre amei”, declarou.





O festival ressaltou que envia a Barbra Streisand “seus mais sinceros votos de rápida recuperação”. A atriz lamentou não poder estar presente pessoalmente e parabenizou aos cineastas do mundo todo e ao festival.

Na declaração, entretanto, Streisand não revelou a causa de sua lesão nem o tempo previsto para sua recuperação.

Além de Barbra, foram homenageados pela Palma de Ouro Honorária o cineasta Peter Jackson e o ator John Travolta. A cerimônia de encerramento acontecerá em Cannes, na França, no Grand Théâtre Lumière.

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