A- A+

CELEBRIDADES Homenageada em Veneza, Jane Fonda critica Trump, "tradwifes" e bilionários Atriz foi entrevistada por grupo de jornalistas no festival de cinema da cidade italiana

Aos 88 anos, Jane Fonda criticou a obsessão por longevidade dos magnatas da tecnologia. Em entrevista coletiva para a imprensa americana, a veterana atriz afirmou que busca por tecnologias e estratégias capazes de prolongar eternamente a vida entre “tech bros, oligarcas e bilionários” está prejudicando a vida do restante da população.

“Eles querem viver para sempre enquanto estão matando o resto de nós”, disse Fonda, em entrevista nesta terça-feira (3) a um pequeno grupo de jornalistas em Veneza, onde foi homenageada no DVF Awards, durante o Festival de Cinema de Veneza.

Para Fonda, os bilionários não respeitam as leis naturais da física sobre os seus próprios corpos da mesma forma que não respeitam outras regras.





"A outra coisa é que, como esses caras não podem ter filhos, vão criar robôs", disse a atriz, conhecida por seu ativismo político fora das telas. "Esses serão os filhos deles. E vão transformar o resto de nós em 'tradwives', mulheres tradicionais que também terão muitos filhos. Depois, vão tirar o nosso direito de votar. Dá para acreditar? E nós não vamos aceitar isso.

A atriz também criticou o presidente americano Donald Trump e previu que o número de americanos descontentes irá aumentar por conta dos crescimentos de data centers para inteligência artificial (IA).

"Cada vez mais pessoas estão se manifestando. Vou dizer por quê. A vida de todos eles está em risco neste momento. A IA pode tirar seus empregos. E, além disso, data centers estão sendo instalados nos bairros onde eles moram, destruindo [o meio ambiente]. Houve uma mudança nos Estados Unidos. As coisas estão mudando".

Veja também