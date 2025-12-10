Homenagem a Gilberto Gil e consagração de João Gomes marcam Prêmio Multishow 2025

A- A+

Um arrepiante "Se eu quiser falar com Deus" na voz de Ney Matogrosso dava a entender que seria o grande momento da homenagem a Gilberto Gil na noite de terça-feira (9), no encerramento da festa de entrega do Prêmio Multishow 2025. Ledo engano: ainda teve "A paz", no vídeo, com Chico Buarque, Herbert Vianna, Maria Bethânia... e Roberto Carlos.

E o velho amigo Caetano Veloso, substituindo Ney no palco, para um terno "Drão". Com seu troféu nas mãos, Gil resolveu que, depois disso tudo, o melhor naquela noite de premiações era falar dos "seguimentos e prosseguimentos" da música brasileira.

"Aqui chegamos e daqui prosseguimos, muito obrigado!", disse o cantor e compositor (que passou 2025 correndo o Brasil com sua turnê de despedida Tempo Rei), antes de cantar, com a banda do espetáculo, suas canções "Toda menina baiana" e "Andar com fé".



Em uma cerimônia ágil - pela primeira vez transmitido ao vivo simultaneamente pela TV Globo, Multishow e Globoplay - o Prêmio Multishow foi além de Gil, em sua missão de dar conta, em tempo limitado, da diversidade e riqueza da música brasileira de 2025.

A abertura da noite foi feita com o pandeiro de Marcos Suzano e as participações de vários artistas da música brasileira, em vídeo, no clássico de Jackson do Pandeiro "Chiclete com banana". O mote da celebração - a música que mexe com o Brasil - foi lembrado pelos apresentadores Tadeu Schmidt e Kenya Sade, na tentativa de definir um ano em que a música brasileira foi mais misturada - mais chiclete com banana e geleia geral - do que nunca.

Dominguinho, de João Gomes (anunciado antes da homenagem a Gil como o Artista do Ano), Jota.pê e Mestrinho, um dos grandes sucessos de 2025, fez a primeira apresentação da noite - e logo depois recebeu o prêmio de forró e piseiro do ano por "Beija-flor". O trio ainda ganharia o prêmio de capa do ano e um dos principais da noite, o de álbum do ano, em momento consagrador de uma trajetória curta, mas destinada a voos altos.



E a noite do Prêmio Multishow 2025 teve os seus momentos de brilho musical. Roberta Miranda e Ana Castela, de quem se esperava um encontro, acabaram cantando separadamente, em diferentes palcos - com vantagem para Ana, que veio com balé e potência de som. Astro gospel, Thales Roberto chegou com agressividade rock depois de um dueto mais louvor com Maria Marçal. Gaby Amarantos (que levaria o prêmio de brega do ano por "Foguinho") fez uma entrada triunfal, em cima de um elefante-aparelhagem, ofuscando Filipe Ret e Marina Sena com seu rock doido de alta voltagem.

Alguns momentos da noite foram especiais, como o da veterana cantora Evinha recebendo o prêmio de música urbana do ano pela canção com BK. Ou o do Planet Hemp, que está encarnando a sua turnê de despedida, ganhando o de rock do ano. Já O Kannalha homenageou Preta Gil ao receber o prêmio de axé e pagodão do ano. Arlindinho também lembrou o pai, Arlindo Cruz (assim como Preta, uma das grandes perdas de 2025) ao cantar "O meu lugar", e ao lado do novato Yan, " O show tem que continuar".



Ganhadores

Álbum do Ano: Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê Artista do Ano: João Gomes

João Gomes Capa do Ano: Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota Pê

Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota Pê Produção Musical do Ano: Pretinho da Serrinha

Pretinho da Serrinha Instrumentista do Ano: Mestrinho

Mestrinho Axé e Pagodão do Ano: O Baiano Tem o Molho - O Kannalha

O Baiano Tem o Molho - O Kannalha Arrocha do Ano: Resenha do Arrocha - J Eskine e Alef Donk

Resenha do Arrocha - J Eskine e Alef Donk Gospel do Ano: Fé para o impossível - Eli Soar

Fé para o impossível - Eli Soar DJ do Ano: Papatinho

Papatinho Forró e Piseiro do Ano: Beija Flor - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

Beija Flor - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê Funk do Ano: Bota Um Funk - Pedro Sampaio, Anitta e MC GW

Bota Um Funk - Pedro Sampaio, Anitta e MC GW Música Urbana do Ano: Cacos De Vidro (sample: Esperar pra ver) - BK, Kolo, Evinha

Cacos De Vidro (sample: Esperar pra ver) - BK, Kolo, Evinha MPB do Ano: Apocalipse - Luedji Luna, Seu Jorge, Arthur Verocai e Fejuca

Apocalipse - Luedji Luna, Seu Jorge, Arthur Verocai e Fejuca Pop do Ano: Numa Ilha - Marina Sena

Numa Ilha - Marina Sena Rock do Ano: Dig Dig Dig Rmx / Duas Cidades - Planet Hemp, Baiana System

Dig Dig Dig Rmx / Duas Cidades - Planet Hemp, Baiana System Samba e Pagode do Ano: P do Pecado - Menos É Mais e Simone Mendes

P do Pecado - Menos É Mais e Simone Mendes Sertanejo do Ano: Tubarões - Diego & Victor Hugo

Tubarões - Diego & Victor Hugo Brega do Ano: Foguinho - Gaby Amarantos



Categorias definidas por voto popular

Show do Ano: 20 anos - Jorge & Mateus

20 anos - Jorge & Mateus Clipe TVZ do Ano: Sua Boca Mente (You’re Still The One) - Zé Felipe e Ana Castela

Sua Boca Mente (You’re Still The One) - Zé Felipe e Ana Castela Hit do Ano: P do Pecado - Menos é Mais e Simone Mendes

P do Pecado - Menos é Mais e Simone Mendes Revelação com Orgulho Itaipava: Danilo & Davi

Danilo & Davi Categoria Brasil: Benzadeus (Centro-Oeste)

