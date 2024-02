A- A+

Famosos Homenagem a Michael Jackson, Vodu Haitiano e mais: conheça as tatuagens de Paris Jackson Atriz e cantora tem mais de 80 desenhos pelo corpo e chamou atenção ao escondê-los no tapete vermelho do Grammy

A atriz e cantora Paris Jackson chamou atenção ao passar pelo tapete vermelho do Grammy Awards neste domingo (4). É que Paris apareceu completamente sem tatuagens e ela não tem poucas, são mais de 80 desenhos espalhados pelo corpo.



A artista, que é filha de Michael Jackson fez uma parceria com a marca Cover FX e mostrou o processo em vídeo. “#CoverFX e eu 'negociamos' quando disseram que a base em creme me cobriria”, dizia a legenda.

Entre as tatuagens, estão flores, Chacras e homenagens para o pai Michael Jackson. Veja alguns desenhos que Paris tem pelo corpo.





Girassol no antebraço.

Pena atrás da orelha.

Frase “I Liked It Better When You Had No Heart”, título do quinto álbum de Butch Walker, na costela.

Famoso autorretrato de John Lennon junto com a letra "imagine all the people living life in peace" na parte interna do braço.

Reprodução da capa do álbum Dr. Feelgood de 1989 da banda de metal Mötley Crüe. O desenho é uma adaga com uma cobra girando em torno dela, um par de asas e uma caveira no cabo no bíceps.

A palavra "Mötley" na parte interna da boca.

Um veado com uma flecha perfurando um coração apontado para ele no tríceps.

Uma máscara de Frank, o Coelho, do filme "Donnie Darko" e as palavras “Wake Up” no braço.

Um lobo no braço.

Capa do álbum "Dangerous" de Michael Jackson, lançado em 1991. No centro da tatuagem estão os olhos de Michael com uma mecha de cabelo no rosto, cheio de animais em volta.

Um cacto e o nome de seu cachorra "Koa" no tornozelo.

“B” inicial de seu irmão mais novo, Blanket Jackson, e a nave Millennium Falcon da franquia "Star Wars" no tornozelo.

O nome “Snoddy” no tornozelo esquerdo para seu então namorado Michael Snoddy. Depois do término, ela cobriu a tatuagem com outro cacto.

Crânio e três cruzes no tornozelo.

Águia geométrica no tornozelo.

Um símbolo do Vodu Haitiano. Cada espírito do voduo haitiano, chamado “loa” ou “lwa”, tem seu próprio “veve”, que é um desenho traçado no chão com pó durante um ritual. A tatuagem de Paris é a imagem veve de Erzulie, deusa do amor. Erzulie é uma personificação da graça e beleza feminina e é vista como o mais humano dos loas.

