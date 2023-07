A- A+

FIG 2023 Homenagem a Miró da Muribeca abre programação da Cepe em Garanhuns; confira programação Obra do poeta Miró da Muribeca dá início à agenda da Praça da Palavra Luís Jardim, no Festival de Inverno de Garanhuns

Miró da Muribeca (1960-2022) segue poeticamente vivo e pulsante nas ruas do Recife e na Praça da Palavra Luís Jardim, em Garanhuns, Agreste pernambucano. É por lá que João Flávio Cordeiro da Silva será celebrado dentro da programação da Cepe Editora, integrando o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG 2023).



Com atividades destinadas aos pequenos, no período da manhã, e aos adultos, à noite, o espaço no FIG terá Wellington de Melo - autor da biografia de Miró, com previsão de lançamento ainda este ano, pela Cepe - abrindo a programação do polo no sábado, 22. Mediado pela editora-assistente da Cepe, Gianni Gianni, Wellington bate um papo com o jornalista, escritor e editor Thiago Corrêa.



Poeta Miró da Muribeca | Crédito: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco

No mesmo dia, mas pela manhã, haverá contação de história para o público infantil do livro "Atchim!", com textos de Miró e ilustrações de Cau Gomez.







O título, lançado pela Cepe Editora em 2019, foi criado tendo como mote perguntas que crianças fazem sobre a vida e sobre Deus. A atividade é conduzida por Yalle Feitosa.



O poeta também lançou pela Cepe "Miró Até Agora" (2016), que reúne livros publicados de 1985 a 2012, com organização de Wellington de Melo.

O polo Praça da Palavra será aberta diariamente e terá estrutura com palco, livraria e área de convivência para lançamento de livros, debates, performances, recitais e contação de histórias.



A Cepe, uma das patrocinadoras do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG 2023), terá para a edição deste ano a livraria da Editora no FIG com o nome do escritor garanhuense Helder Herik. No espaço, o público vai se deparar com pôsteres estampados com versos de Miró nos tamanhos A3 e A4, e que podem ser adquiridos.



Programação da Cepe Editora na Praça da Palavra - FIG 2023



Sábado (22)

Homenagem a Miró da Muribeca



10h às 11h - Contação de história do livro infantil Atchim! (Cepe Editora, 2019), de Miró da Muribeca (textos) e Cau Gomez (ilustrações), com Yalle Feitosa.

15h às 17h - Workshop “Preparação de originais para prêmios literários e submissão a editoras”, com o escritor e editor Wellington de Melo.

17h às 18h - Mesa “Miró, os caminhos de uma biografia”, bate-papo entre o escritor e editor Wellington de Melo e o jornalista, escritor e editor Thiago Corrêa.

Domingo (23)

10h às 17h - Contação de história do livro infantil A vaca macaca (Cepe Editora, 2022), de Eduardo Cesar Maia (texto) e Ildembergue Leite (ilustrações), com Yalle Feitosa.

15h às 16h - Conversa sobre publicação e edição de revistas em quadrinhos, com João Lin e Christiano Mascaro (dois dos autores das HQs Ragu 8 - Cepe, 2021 e Ragu 9 - Cepe, 2022). Mediação de Diogo Guedes.

16h às 17h - Bate-papo com Clarice Hoffmann e Greg, autores da HQ Pedra d’Água (Cepe, 2023), sobre a ligação de Clarice Lispector com o Recife. Mediação de Diogo Guedes.

Sábado (29)

15 às 16h - Lançamento do livro Sonia em fotobiografia. Bate-papo entre o organizador da obra, Augusto Lins Soares, e a editora-assistente da Cepe, Gianni Gianni.

Domingo (30)

10 às 11h - Contação de história do livro infantil E eu, só uma pedra, (Cepe Editora, 2016), de Helton Pereira e Cau Gomez (ilustrações), com Yalle Feitosa.

15h às 17h - Oficina artesanal sobre o projeto Galeria Reciclada da Cepe, com Júlio Gonçalves e Sandra Raposo (no estande).

16h às 17h - Bate-papo “Fazer literatura a partir de Garanhuns” com os escritores Nivaldo Tenório, Helder Herik, Carla Montanha e Thiago Corrêa. Mediação da editora-assistente da Cepe, Gianni Gianni.

Ações paralelas à Praça da Palavra

Projeto Caixa de Leitura - Doações de livros para bibliotecas e Organizações não Governamentais (ONGs) de Garanhuns.

Ação colaborativa dos projetos Livros nas Praças (Cepe Editora) e Livros Livres (Secult-PE/Fundarpe) - Distribuição de livros em praças públicas e ruas de Garanhuns.



Serviço

Festival de Inverno de Garanhuns (FIG 2023)

De 21 a 30 de julho, em Garanhuns, Agreste pernambucano

Programação gratuita



Informações: www.cultura.pe.gov.br

