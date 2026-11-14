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LUTO "Grande ator, atencioso e generoso": as homenagens feitas a Rogério Fróes por seus colegas Rogério Fróes morreu na última sexta-feira, 13, aos 92 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada

Rogério Fróes morreu na sexta-feira, 13, aos 92 anos de idade. O ator recebeu diversos comentários em sua homenagem neste sábado, 14, nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada, mas há cerca de três semanas, por ocasião do 2º turno das eleições presidenciais, sua filha, Gisele Fróes, publicou uma foto do pai, destacando que ele "não saía de casa há sete meses" antes de um dos dias de votação.

Gisele, que seguiu os passos do pai na vida artística e com quem contracenou junto em diversos trabalhos, publicou uma foto ao lado de Rogério acompanhada pela frase "Obrigada, pai!" em seu perfil no Instagram. Na seção de comentários da publicação, inúmeros atores deixaram suas homenagens.

Irene Ravache comentou: "Gisele, seu pai, grande ator, era um colega atencioso, bem-humorado e generoso! Abraço todas vocês com muito carinho." Júlia Lemmertz destacou: "Ah, Gisele, muito carinho para vocês. Adorava e adoro o Rogério, tão querido." Eliane Giardini escreveu: "Nosso grande ator, grande companheiro Meu abraço carinhoso."

Ary Fontoura postou: "Meus sentimentos a toda a família. Rogério era, além de um ótimo ator, um colega maravilhoso, sempre levando o trabalho com bom humor. Tivemos poucas experiências juntos. Ser seu amigo foi sempre muito gratificante. Vá em paz, meu querido".

Lavínia Vlasak relembrou o período em que trabalhou com Fróes na Record: "Um cara super carinhoso, grande ator em cena. Conviver com ele foi um presente. Fez meu pai em Prova de Amor e foi realmente lindo poder trabalhar ao lado de alguém tão talentoso e especial. Uma pessoa que fará muita falta. Que Deus conforte o coração da família. Vá em paz, Rogério."

Outros nomes como Drica Moraes, Totia Meireles, Ana Lúcia Torre, Camila Pitanga, Virgínia Cavendish, Maria Padilha, Diogo Vilela e Enrique Diaz também deixaram mensagens de pêsame à família e exaltação à figura de Rogério Fróes.

Rogério Fróes nasceu na cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. Teve longa carreira no teatro e também participou de produções importantes na televisão, como as novelas "O Bem Amado" e "Selva de Pedra". Sua morte foi anunciada pela família na noite de sexta-feira, 13.

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