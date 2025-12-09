Homero Fonseca lança "Jaraguá: O Herói Inzoneiro" nesta terça (9), em Casa Forte, no Recife

A- A+

“Jaraguá: O Herói Inzoneiro”, mais recente romance do jornalista e escritor pernambucano Homero Fonseca, ganha uma segunda edição. O lançamento ocorre na tarde de hoje, em evento na Praça de Casa Forte, às 17h.



A narrativa do livro mistura história, ficção e crítica social, acompanhando um protagonista - cujo nome está presente no título - que transita entre o real e o imaginário. A obra marca uma nova fase na produção literária do autor.



O olhar sobre a identidade e a cultura nordestina é algo recorrente no trabalho de Homero Fonseca. Neste novo romance, ele combina regionalismos diversos e diferentes sotaques, apresentando reflexões contemporâneas sobre o Brasil. A primeira edição foi apresentada ao público em 2020, pela Kotter Editorial.



Homero Fonseca lança segunda edição de “Jaraguá: O Herói Inzoneiro”. Crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco



Gênero

Homero explica que o livro se insere no conceito de realismo mágico, gênero literário que mistura elementos fantásticos e sobrenaturais ao cotidiano de forma natural, e que tem a América Latina como berço.



“Jaraguá, o protagonista, é uma figura extraordinária: chega ao Brasil antes de Cabral, voa como gavião, torna-se invisível e ainda é apresentado como o inventor do samba, do futebol e da vaquejada”, explica o escritor.



Ambientado em todo o território brasileiro, o romance assume o tom picaresco ao revisitar e deturpar passagens históricas, incorporando elementos fantásticos a ele. “Jaraguá é um mameluco, descendente de caetés, vive 400 anos e fracassa em todas as lutas em que se mete, mas se ergue com a dignidade dos perdedores que têm a consciência de ter estado do lado certo”, completa o autor.



Jaraguá percorre mais de 20 mil quilômetros por terra, mar e ar, ziguezagueando pelas cinco regiões do País. O personagem é figura presente na expulsão dos holandeses, no Quilombo de Palmares, na Guerra de Canudos, da Guerra Guaranítica do Rio Grande do Sul e na Revolução de 1817, entre outros acontecimentos históricos.



Inspirações

De forma sutil ou escancarada, a obra referencia diversos outros escritores que inspiraram Homero. “O leitor comum, a quem é dedicado o texto, lerá deliciado - modéstia à parte -, enquanto os aficionados da literatura encontrarão por toda parte citações a Homero, o autêntico; a Cervantes, Laurence Stern, Machado de Assis, Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Ludwig Scwennhagem e Cego Aderaldo, entre outros clássicos”, apontou.



A nova edição de “Jaraguá” chega aos leitores pela Editora Jaguar. O escritor Ignácio de Loyola Lopes Brandão, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), assina o texto de apresentação. Para o acadêmico, o protagonista do livro e “suas aventuras nobres, heroicas e fracassadas” representam uma metáfora da construção do Brasil.



Apaixonado pela literatura desde a adolescência, Homero Fonseca se formou em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Como jornalista, passou pelas redações dos principais jornais do estado, incluindo a Folha de Pernambuco, além de veículos nacionais, como o Estadão e o Jornal do Brasil.



Na literatura, o escritor já publicou 15 livros. Entre os destaques, estão a biografia “Tarcísio Pereira – Todos os livros do mundo” e o infantil “O Computador que queria ser gente”, premiado nacionalmente. Uma de suas obras mais famosas é o romance “Roliúde”, que foi adaptado para o teatro e encenado em vários palcos do Brasil.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Jaraguá. O herói inzoneiro”

Autor: Homero Fonseca

Onde: Praça de Casa Forte, no 3º jardim, Casa Forte

Quando: 9 de dezembro, às 17h

Celular/Pix: (81) 99946-8702

*Com informações da assessoria de imprensa

