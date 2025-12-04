A- A+

LITERATURA Homero Fonseca lança nova edição do livro "Jaraguá: O Herói Inzoneiro" O lançamento ocorre na Praça de Casa Forte, nesta terça-feira (9), às 17h

“Jaraguá: O Herói Inzoneiro”, romance do jornalista e escritor pernambucano Homero Fonseca, ganha uma segunda edição. O lançamento ocorre na próxima terça-feira (9), em evento na Praça de Casa Forte, às 17h.

A narrativa do livro mistura história, ficção e crítica social, acompanhando um protagonista que transita entre o real e o fantástico. A obra marca uma nova fase na produção literária do autor.

O olhar sobre a identidade e a cultura nordestina é algo recorrente no trabalho de Homero Fonseca. Neste novo romance, ele combina linguagem regional com reflexões contemporâneas sobre o Brasil.

A nova edição de “Jaraguá” chega aos leitores pela Editora Jaguar. O Ignácio de Loyola Lopes Brandão, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), assina o texto de apresentação.

Serviço

Lançamento do livro “Jaraguá: O Herói Inzoneiro”, de Homero Fonseca

Quando: Terça-feira (9), às 17h

Onde: Praça de Casa Forte - Avenida Dezessete de Agosto, Casa Forte

Informações: (81) 9.9946-8702



*Com informações da assessoria de imprensa

