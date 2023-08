A- A+

STREAMING "Hora de Aventura com Fionna e Cake" chega ao HBO Max nesta quinta-feira (31); assista trailer A série acompanha as aventuras de Fionna e Cake na misteriosa terra de Ooo

A nova animação "Hora de Aventura com Fionna e Cake" faz sua estreia nesta quinta-feira (31), com dois episódios disponíveis na HBO Max. A série é um spin-off do clássico da Cartoon Network, e faz parte de um unverso alternativo criado pelo Rei Gelado, onde o gênero de todos os personagens está trocado.

Protagonizada pelas versões alternativas de Finn e Jake, a série seguirá a corajosa Fionna e sua fiel escudeira, a gata falante Cake, em uma viagem através do multiverso e em direção ao autoconhecimento. A jornada da dupla começa quando se encontram na mira de um novo inimigo poderoso, determinado a rastreá-las e eliminá-las da existência. Agora, elas não têm outra saída a não ser buscar pela ajuda do ex-Rei Gelado, Simon Petrikov.

O desenho original, criado por Pendleton Ward e Adam Muto, foi um sucesso infantil e carro-chefe da emissora por mais de 8 anos. Apesar da obra ter tido seu episódio final em 2018, a HBO Max tem continuado a explorar o universo fantástico da terra de Ooo com "Distant Lands" (2020) e, agora, "Fionna e Cake".

A primeira temporada no novo programa conta com 10 episódios de 22 min de duração. Serão lançados dois novos episódios toda quinta-feira, até 28 de setembro, na plataforma. Assista o trailer:

