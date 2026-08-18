Horários dos shows do Rock in Rio 2026: confira por dia e por palco
Entre as atrações confirmadas estão Calvin Harris, Black Eyed Peas, Foo Fighters, Elton John e Maroon 5
Os horários dos shows do Rock in Rio 2026 já estão disponíveis. A programação completa pode ser consultada pelo aplicativo oficial do festival, que também reúne informações sobre serviços oferecidos na Cidade do Rock, como reserva de lockers e opções de transporte.
O Rock in Rio 2026 será realizado no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.
Entre as atrações confirmadas estão Calvin Harris, Black Eyed Peas, Foo Fighters, Elton John e Maroon 5.
Opções de transporte para o Rock in Rio
Uma das alternativas oferecidas para chegar ao evento é o Primeira Classe, serviço de transporte com embarques em diferentes pontos do Rio de Janeiro e da Grande Rio. A operação também contempla fãs que partem de cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais, com desembarque dentro da Cidade do Rock.
O público também poderá utilizar os serviços especiais do BRT. Serão três opções de transporte com trajetos diretos ou semidiretos até o Parque Olímpico, utilizando os corredores exclusivos do sistema para facilitar o deslocamento. A operação será feita com ônibus articulados.
A partir de 4 de setembro, quando começa o festival, o aplicativo também disponibilizará o mapa completo da Cidade do Rock. Os visitantes poderão consultar ainda as ativações das marcas parceiras e os horários das diferentes experiências oferecidas durante o evento.
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Confira abaixo a programação completa, por dia e por palco:
Sexta, 4 de setembro
Palco Mundo
0h05 - Foo Fighters
21h20 - Rise Against
19h - The Hives
16h40 - Nova Twins
Palco Sunset
22h45 - Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
20h10 - Hot Milk
17h50 - Detonautas convidam Biquini
15h30 - Di Ferrero
New Dance Order
1h30 - Steve Angello
0h0 - Giu x Carola
22h30 - Atkö
21h05 - Cat Dealers
Espaço Favela
19h10 - Rodrigo do CN
16h50 - Hitmaker
15h - GBZ7N
Palco Supernova
20h10 - Diogo Defante
18h - Venere Vai Venus
16h - Rock in Gil com Larissa luz
14h30 - Chady
Palco Global Village
19h10 - Paulinho Moska
16h50 - Leela
15h - Giovana Moraes
Sábado, 5 de setembro
Palco Mundo
0h05 - Avenged Sevenfold
21h20 - Bring Me The Horizon
19h - MGK
16h40 - Sepultura
Palco Sunset
22h50 - Bad Omens
20h10 - Poppy
17h50 - Black Pantera convida Nervosa
15h30 - Malvada convida Day Limns
New Dance Order
1h30 - James Hype
0h - Volkoder
22h30 - Camina Jun x Eli Iwasa
21h05 - Victor Lou
Espaço Favela
19h10 - Major RD
16h50 - Canto Cego
15h - Quantum
Palco Supernova
20h10 - Supercombo
18h - Lvcas
16h - Mc Taya
14h30 - Zerobadass
Palco Global Village
19h10 - Korzus
16h50 - Noturnall + Russell Allen
15h - Rhegia
Domingo, 6 de setembro
Palco Mundo
0h05 - Calvin Harris
21h20 - Black Eyed Peas
19h - Nelly
16h40 - Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães
Palco Sunset
22h45 - Ne-Yo
20h10 - Jota Quest toca Tim Maia
17h50 - BaianaSystem
15h30 - Calema
New Dance Order
1h40 - Meduza
0h - Casa Bonita / Brisotti & Viot
22h30 - Liu
21h05 - Sofi Tukker
Espaço Favela
19h10 - Xamã
16h50 - Rael
15h - Budah
Palco Supernova
20h10 - João Gordo & Asteroides Trio em "Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50"
18h - Matanza Ritual
16h - Bayside Kings
14h30 - O Escritório
Palco Global Village
19h10 - Mohamed Ramadan
16h50 - Mãeana
15h - Bento Gil convida Flor Gil
Segunda, 7 de setembro
Palco Mundo
0h05 - Elton John
21h20 - Gilberto Gil
19h - Jon Batiste
16h40 - Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset
22h45 - Laufey
20h10 - Péricles canta Motown
17h50 - Roupa Nova convida Guilherme Arantes
15h30 - Vanessa da Mata convida Rubel
New Dance Order
1h30 - Fatboy Slim
0h - Aline Rocha
22h30 - Leo Janeiro & Simo Not Simon
21h05 - Max Styler
Espaço Favela
19h10 - Belo
16h50 - Mart’nália
15h - Tiee
Palco Supernova
20h10 - Alee
18h - Zeca Veloso
16h - Melly
14h30 - Maui
Palco Global Village
19h10 - João Bosco
16h50 - Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
15h - Wanda Sá
Sexta, 11 de setembro
Palco Mundo
0h05 - Stray Kids
21h20 - Alok - Keep Art Human
19h - Hwasa
16h40 - Nexz
Palco Sunset
22h45 - Jamiroquai
20h10 - PJ Morton
17h50 - Os Garotin convidam Duquesa
15h30 - Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara
New Dance Order
1h - Neelix & Vegas
0h - Omiki
22h - Departamento
21h05 - Anna
Espaço Favela
19h10 - MC Cabelinho convida TZ da Coronel
16h50 - Puterrier & MC Carol
15h - Caio Luccas
Palco Supernova
20h10 - NandaTsunami
18h - Ananda
16h - Isa Buzzi
14h30 - Muse Maya
Palco Global Village
19h10 - Soulidifield
16h50 - Rio Bronx
15h - Lambateria com Félix Robatto
Sábado, 12 de setembro
Palco Mundo
0h05 - Maroon 5
21h20 - Demi Lovato
19h - J Balvin
16h40 - Pedro Sampaio
Palco Sunset
22h45 - Mumford & Sons
20h10 - João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira
17h50 - Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
15h30 - Criolo, Amaro & Dino
New Dance Order
1h30 - Alok Pres. Rave The World
0h - Alok & Family - Ekanta & Swarup
23h - Gabe
22h - Adam Sellouk
21h05 - Bhaskar
Espaço Favela
19h10 - Timbalada
16h50 - Priscila Senna
15h - Soul de Brasileiro
Palco Supernova
20h10 - Delacruz
18h - Milo J
16h - Yago Oproprio
14h30 - Celo Dut
Palco Global Village
19h10 - Mestrinho
16h50 - Hamilton de Holanda
15h - Badi Assad
Domingo, 13 de setembro
Palco Mundo
0h05 - Twenty One Pilots
21h35 - Halsey
19h10 - Lola Young
17h - Ivete Sangalo
Palco Sunset
22h50 - Zara Larsson
20h20 - Marina Sena convida Céu
18h05 - Joelma convida Viviane Batidão
15h50 - Carol Biazin convida Joyce Alane
New Dance Order
1h30 - John Summit
0h - Roddy Lima
22h30 - Illusionize
21h05 - Dawn Patrol / Maz, Andot, Riascode, Bakka
Espaço Favela
19h10 - Dennis
16h50 - Suel
15h - Marvvila
Palco Supernova
20h10 - Lourena
18h - Sant
16h - Bruna Black
14h30 - Ar Baby
Palco Global Village
19h10 -Haley Smalls
16h50 - Lucy Alves
15h - Kynnie