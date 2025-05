Horas antes de show de Lady Gaga em Copacabana, Madonna faz provocação nas redes

A- A+

A cantora Madonna usou as redes sociais, na noite deste sábado (3), para resgatar imagens do show histórico que realizou na Praia de Copacabana, há um ano, e... fazer uma leve provocação para Lady Gaga. "Born to Vogue!! Beijos para o Brasil!", escreveu ela, num post compartilhada pelo X e pelo Instagram, ao citar a música "Vogue", um de seus maiores sucessos, numa referência à canção "Born this way", um dos maiores hits de Gaga.



A publicação vem atraindo um sem-número de comentários na internet. Afinal, existe uma rivalidade entre as duas divas do pop?

"Você não pode nem deixar Lady Gaga ter seu momento no Brasil hoje à noite?", questionou um fã de Lady Gaga, por meio de comentário no X. "Larga o osso!", ironizou outra pessoa no microblog. "Tá de recalque, né? Sou sua fã! Mas o momento é dela, deixa a mulher brilhar", acrescentou mais uma internauta.



Lady Gaga sempre deixou claro que Madonna é uma de suas grandes inspirações artísticas. Logo no começo da carreira, ela já citava a Rainha do Pop entre suas influências — isso está escrito, aliás, no encarte de "The Fame", de 2008, primeiro disco de Gaga: "Gostaria de agradecer a Andy Warhol, David Bowie, Prince, Madonna e Chanel", escreveu ela.

Mas com o tempo, a admiração virou uma certa tensão. Em 2012, Madonna alfinetou Gaga ao incluir um pedaço de "Born this way" no meio da performance de "Express yourself", duas músicas com arranjos bem parecidos. E ainda emendou com "She’s not me" — um recado nada sutil de que ninguém é como ela.



Gaga, por outro lado, sempre manteve um tom mais respeitoso, dizendo que continuava admirando Madonna mesmo com as farpas públicas. A relação esfriou com o tempo, e hoje em dia as duas trocam elogios ocasionais. Em 2023, Gaga comentou carinhosamente num vídeo da turnê de Madonna. Já em 2024, Madonna até brincou dizendo que não se incomoda com Gaga — contanto que não confundam as duas. A rivalidade parece ter dado lugar a uma trégua, ainda que com uma ou outra alfinetada bem-humorada.

