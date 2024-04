"Hormônios comandam", diz Fernanda Paes Leme em meio a polêmica com Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank

A- A+

Em meio às especulações sobre a relação com Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a atriz Fernanda Paes Leme publicou uma mensagem nos stories, do Instagram, afirmando que, no atual momento em que passa, “os hormônios comandam”. A artista está grávida, a pouco tempo de dar à luz. A publicação ocorreu depois de o casal compartilhar uma foto em família, o que internautas apontam conter uma indireta para a amiga.

“Esse final de gravidez parece que passa em câmera lenta… A cabeça dá tilte… O corpo cansa… Os hormônios comandam. Dias bons, outros nem tanto”, publicou a atriz na madrugada desta segunda-feira, dizendo ainda que vai falar detalhes sobre a gravidez.

Fernanda Paes Leme publica story em que diz que ‘os hormônios comandam’ em meio a indiretas apontadas por internautas na relação com Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso (Foto: Reprodução/Instagram)

No último domingo, Giovanna Ewbank compartilhou uma foto, em parceria com o perfil do marido, Bruno Gagliasso. Na imagem, também apareciam os filhos no rancho da família no interior do Rio de Janeiro. "Nada é mais importante do que vocês", afirmou a influenciadora.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank com os filhos, em postagem no Instagram: 'Nada é mais importante do que vocês' (Foto: Reprodução / Instagram)

O post veio após Fernanda Paes Leme revelar afastamento de Bruno. A apresentadora, que dividiu a bancada do "Quem Pode, Pod" com Giovanna, contou os dois não estão na melhor fase da amizade. Por conta da proximidade com o casal, os seguidores especularam que algo possa ter acontecido entre os três.

Fernanda, porém, esclareceu em seu desabafo que não houve desentendimentos entre ela e Bruno.

"Eu nem lembre quando foi a última vez que o encontrei, que conversamos de verdade (não rapidinho aqui), que realmente estivéssemos próximos, olhando no olho. Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento, e quem sabe um dia eu saiba o porquê... Ou não também. E está de coração, tudo bem", assegurou.

Veja também

celebridades André Gonçalves surpreende ao aparecer nu em banho; web comenta: ''Foi hackeado?''; veja vídeo