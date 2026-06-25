Horóscopo da Sexta: veja o que os astros reservam para você nesta sexta-feira (26/06)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

A ousadia e confiança do ariano são algumas das suas características mais positivas, mas hoje você pode pesar a mão nelas e terminar tomando decisões de forma precipitada: é grande o risco de que, com essa impulsividade, algo seja perdido. Calma! O momento é bom para resolver burocracias: peça ajuda da sua família.



TOURO 19/04 A 20/05

Seus gatilhos estão à flor da pele, e por isso, há uma tendência a explodir justamente com pessoas que ocupam um lugar de importância na sua vida. Cabe um autoexame honesto para evitar projetar nos outros questões emocionais que são suas. Dialogue com o seu par afetivo e dê continuidade a uma negociação comercial.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

O geminiano vive um cenário desafiador no trabalho, no qual será muito exigido em foco e produtividade. Pense rápido, aja com determinação e não perca a paz mental. Alterne os períodos de atividade com outros de descanso, procurando dominar a ansiedade e permanecer em estado de presença. Faturamento vai ser bom!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Sua inteligência, eloquência e carisma se destacam hoje, o que pode despertar o interesse de uma pessoa intensa e profunda, e é bem possível que ela tenha a iniciativa de se aproximar: prepare-se para viver um interessante jogo de sedução! Entretanto, há o risco de desentendimentos com amigos por coisas fúteis.



LEÃO 22/07 A 22/08

Até o forte e corajoso nativo de Leão precisa sair de cena de vez em quando, a fim de poupar energias e preservar seu universo emocional: hoje, dê um tempo das articulações profissionais e passe momentos de qualidade com a sua família, ou mesmo em sua própria companhia. O momento favorece curas de dores do passado.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Nesta sexta, use a intuição e a capacidade de ler nas entrelinhas para se posicionar da melhor forma em contextos de debate ou discussão. Algumas pessoas poderão usar a estratégia da intimidação a fim de calar sua voz: fique firme, mas não se desgaste sem necessidade. Introduza no dia momentos divertidos com amigos.



LIBRA 22/09 A 23/10

Termine a semana com medidas para equalizar sua situação financeira, sabendo que há a possibilidade de que você perca uma disputa por dinheiro ou bens, ou ainda de que um investimento sobre o qual havia muita expectativa o decepcione. A ideia é empregar esforços no que é garantido: compensações que vêm pelo trabalho.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Proteja seus sentimentos e não aceite provocações, pois há uma energia conflituosa no ar, que se não for bem gerenciada, pode gerar atritos e rupturas. Afaste-se de alguém que não sabe controlar seu próprio humor, e cuide de si adiantando estudos e leituras, praticando sua fé espiritual e planejando umas férias.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Nesta sexta, cuide da sua mente, alma e corpo, pois as energias astrais estão agindo de forma a fragilizar essas estruturas do nativo de Sagitário. No trabalho, a agitação e a competitividade podem lhe fazer mal: se possível, evite se expor a esse clima. O dia está ótimo para as práticas espirituais e místicas.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

As relações sociais e afetivas são o foco desta sexta-feira: o capricorniano poderá viver, no mesmo dia, momentos incríveis com pessoas que aprecia e conflitos ou decepções com pessoas que deixarão suas máscaras caírem, mostrando quem de fato são. Diante disso, afastamentos devem ocorrer, e será melhor assim.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

O momento está muito positivo para o seu setor profissional, com as coisas decolando e a sua reputação em fase excelente! Para não perder o fio da meada, lide de forma sábia com os imprevistos na vida íntima. O trabalho em equipe está favorecidíssimo, e o auxílio dos seus colegas será imprescindível para o sucesso.



PEIXES 18/02 A 20/03

É da sua capacidade intelectual e articulativa que o nativo de Peixes extrai suas vitórias nesta sexta-feira, mas deve estar preparado para encontrar antagonistas à altura e permanecer firme em seus argumentos e convicções. Um romance está se desenhando de forma interessante, e se fortalece na afinidade de ideias.

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