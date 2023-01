Horóscopo da Sexta; confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Excesso de grandiosidade às vezes esconde uma fragilidade. Hoje, observe como reage às frustrações ou discordâncias: será que o outro está tão errado assim, ou apenas tocou num ponto vulnerável do seu ego? Se enxergar isso, poderá ter um dia de boas trocas com outras pessoas. No trabalho, comunicação desafiada.



TOURO 21/04 a 20/05

Se seu organismo não está se sentindo bem, nada mais funciona corretamente para você. Hoje, é fundamental que você busque esse bem-estar para dar conta das coisas, até porque o dia tende a ser muito produtivo e rentável, e você, fluido nas suas obrigações. Não deixe um incômodo atrapalhar essa tendência: cuide logo!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Iniciativa, charme e fertilidade são as palavras-chave do dia: vá com coragem em busca de realizar uma ideia importante, faça aquele movimento mais ousado para chamar a atenção de um interesse afetivo, e para quem está pensando em engravidar, hoje o dia é propício. Privilegie sua intimidade hoje, e não gaste muito.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Família: o cerne de toda a vida do canceriano. Hoje o dia é de diálogos e harmonia nesse ambiente, embora o trabalho ou as obrigações sociais roubem um pouco do tempo que você gostaria de dedicar a ele, o que é até bom para você não esquecer das suas próprias necessidades e conquistas. Conexão com antepassados.



LEÃO 23/07 A 22/08

Magnético, você já é apenas com sua presença, mas hoje estará se expressando brilhantemente, o que favorece tudo que tenha a ver com diálogo e persuasão. A questão é que os interlocutores estarão igualmente bem preparados, então um pouco de flexibilidade e humildade também é bom. Cooperação com amigos e parceiros.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Finalmente a Lua deixa o seu signo e adentra Libra, o que acende sua relação com as finanças e com seus próprios talentos: é hora de colher retorno do trabalho bem realizado nas últimas semanas, em grana e em reconhecimento. Evite investimentos ousados: fique no básico. Melhor contar mesmo com o trabalho esforçado.



LIBRA 23/09 A 22/10

Você não é para-raios das frustrações alheias. Hoje, alguém poderá se aproveitar da sua personalidade acolhedora para descarregar suas dores, mas não se sinta obrigado a suportar: recuse esse "presente". Gente entusiasmada pela vida e sem preconceitos será a melhor companhia para você. Em família, desentendimentos.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Se ontem você estava expansivo, hoje vai querer voltar para o seu santuário, que é aí, dentro de você, processando o vulcão emocional que começa a entrar em erupção. A questão é que a rotina vai demandar demais: resolva suas atribuições, para então se recolher. Comunicação com o outro não está muito boa hoje.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Você costuma ter consciência social, respeitar as necessidades do coletivo e ser um membro participativo dele; entretanto, hoje, as questões íntimas estarão direcionando muito das suas energias, e nesse embate, você pode falhar com alguém ou deixar de honrar um compromisso. Explique-se e peça apoio: está tudo bem.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Falhas de comunicação podem ocorrer no trabalho se você não estiver atento, e chegam a prejudicar sua reputação. Revise tudo, e na dúvida, pergunte. Pode ser que as preocupações ou demandas familiares estejam contribuindo para desfocar sua atenção: separe as coisas, porque o dia tem tudo para ser rentável.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Em várias frentes você tem tudo para ter um dia bem bacana: o momento é bom para práticas espirituais e de autoconhecimento, principalmente em grupo, para dar andamento a projetos criativos e até para a vida amorosa, que tende a ter muita química. Nada de dar ouvidos aos seus sabotadores internos: a vida é bela!



PEIXES 20/02 A 20/03

Embora o momento agora indique a necessidade de estabilizar as finanças, na prática você poderá encontrar dificuldades para isso, porque dimensionou mal despesas ou investimentos. Hoje, será evidenciado onde está o erro, mas é você que precisa tomar as ações corretivas. O dia é bom para conciliações familiares.

