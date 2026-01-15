Horóscopo da Sexta: saiba o que os astros reservam para o seu signo nesta sexta (16/01)

A- A+

ÁRIES 20/03 A 19/04

Encerre o dia de trabalho com a certeza de que você deu o melhor de si, e se não o fez, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo: o importante é terminar este ciclo de coração tranquilo. Mas saiba, também, que em breve tudo vai recomeçar: novas chances surgirão, e com empenho e comprometimento, haverá sucesso.



TOURO 19/04 A 20/05

Dedique a sua sexta-feira a descansar a mente, preparando-a para que nas próximas semanas ela esteja aberta a absorver e processar bastante conhecimento. Se tem algum assunto acadêmico ou jurídico ainda por resolver, aproveite o dia de hoje para isso. Também é interessante arranjar um tempo para a sua fé espiritual.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

É tempo de renovação, e lavar a roupa suja emocional faz parte do processo. Hoje, faça um ritual de limpeza energética, pedindo que a energia da Lua minguante leve embora seus problemas, medos e dificuldades, mas lembre-se de que essa jornada também precisa da sua iniciativa: comece mudando agora algumas atitudes.



CÂNCER 21/06 A 22/07

A Lua minguante em Capricórnio indica que você deve dedicar este dia a resolver pendências com o seu par amoroso, desfazer uma ligação afetiva ou profissional que já não está funcionando e começar a traçar os planos das próximas semanas, que funcionarão muito melhor se você estiver atuando em parceria com alguém.



LEÃO 22/07 A 22/08

O leonino deve dedicar o seu dia a finalizar as pendências de trabalho ou da vida pessoal, pois já na sequência começará uma nova fase, com outras tarefas e responsabilidades, e é bom que sua agenda esteja zerada para que nada se acumule. Cuide da sua saúde diminuindo o ritmo das atividades e manejando o estresse.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Chegou a hora de fazer uma limpeza na sua vida afetiva: em meio a tantas opções com as quais você está lidando agora, é natural que alguns interesses se diluam ou não sigam adiante. Deixe ir, com a certeza de que o Universo está lhe ajudando a filtrar, deixando por perto apenas quem realmente pode acrescentar algo.



LIBRA 22/09 A 23/10

Sua vida deve entrar numa breve calmaria nesta sexta-feira: aproveite para cuidar de casa, ficar com a família e refletir sobre os próximos passos. Nos próximos dias, ainda será difícil conciliar essas demandas com as do trabalho, mas logo essa situação irá se equilibrar. Enquanto isso não acontece, vá gerenciando.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje, aproveite para resolver aquelas pendências que exijam deslocamentos ou pequenas viagens: provavelmente, encontrará até o trânsito mais tranquilo e as pessoas mais dispostas a lhe ajudar. Despache documentos, marque conversas para finalização de negociações e assuma uma postura de ouvinte, sem falar demais.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Com o ingresso da Lua minguante em Capricórnio, o Universo lhe sinaliza que é o momento de exercitar o seu desapego material: abra mão de algo supérfluo, gaste apenas o necessário e poupe uma certa quantia, também. É preciso enxergar o dinheiro e as posses como meios e garantias, e não como finalidades por si sós.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 20/01

Com o último dia útil da semana, a Lua minguante em seu signo indica mesmo que é hora de descansar: cuide do seu lado emocional, receba e doe afeto e comece a preparar os planos para os próximos trinta dias. Lembre-se: com tantos astros ainda em seu signo, sua vida segue agitada nas semanas que se seguirão.



AQUÁRIO 20/01 A 19/02

É tempo de curar emoções, ouvir o silêncio e procurar a paz no lugar em que você mais deveria se sentir bem: dentro de si mesmo. Dedique esta sexta-feira ao descanso, e saiba que nas próximas semanas você deverá priorizar o seu lado espiritual. Em mais alguns dias, o Sol entrará em seu signo e tudo vai se renovar.



PEIXES 18/02 A 20/03

Nesta sexta, faça uma reavaliação dos seus contatos sociais e dos coletivos dos quais participa: é possível que você perceba que alguns deles trazem mais ônus do que bônus, e neste caso, será que vale a pena continuar o vínculo? Ter a coragem e o discernimento de fazer essa limpeza é parte do seu amadurecimento.

