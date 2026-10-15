Horóscopo da Sexta: astróloga fala sobre o céu de cada signo em 16 de outubro

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ÁRIES 20/03 A 19/04

Junte-se a uma pessoa criativa e motivada para ajudar você a desenvolver um projeto que vem acalentando há tempos: chegou o momento em que ele está maduro o bastante. A vida afetiva também recebe uma energia vibrante, e o melhor é que agora você terá outra postura, que vai inspirar confiança. No trabalho, pé no chão.



TOURO 19/04 A 20/05

Confie nos seus instintos e na sua experiência prévia para uma tomada de decisão que precisará ser feita hoje: vá com determinação e espere o retorno na forma de um resultado positivo. Sua espiritualidade está pedindo por uma renovação: deixe os preconceitos de lado e vá em busca de conhecer novas alternativas de fé.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Nesta sexta-feira, faça simplesmente o que você sabe fazer melhor, que é se comunicar com as pessoas e espalhar ideias por aí: elas serão ouvidas e poderão tocar alguns corações. Reaproxime-se de uma liderança comunitária ou de um amigo que tem sua admiração: as companhias certas farão toda diferença neste momento.



CÂNCER 21/06 A 22/07

No momento atual, os astros estão alinhados para que o canceriano melhore de vida através de uma ascensão profissional: se no passado suas expectativas não foram atendidas, agora chegou a hora de tentar de novo. Na vida amorosa, uma pessoa pode se destacar por ser muito diferente das outras: vale a pena a tentativa.



LEÃO 22/07 A 22/08

Hoje você estará inspirado pelos ideais mais sublimes, e assim cairá em campo com toda garra para lutar pelos seus direitos e convicções. Posicione-se ao lado dos justos, aproxime-se de uma pessoa por quem tem admiração e se abra para aprender com ela. Um pouco de rebeldia contra a rotina e o sistema pode ser positivo!



VIRGEM 22/08 A 22/09

O virginiano, que costuma ser seletivo e não gosta de exageros, poderá ceder à tentação de se permitir um pouco mais de diversão e prazer, vivenciando experiências que não constam do seu universo usual. Permita-se, mas estabeleça um limite razoável e o respeite. Algo que vinha lhe causando ansiedade se resolverá!



LIBRA 22/09 A 23/10

Nesta sexta-feira, seu par afetivo o inspirará a retomar um sonho antigo, seu ou do casal, que estava em estado de suspensão: como é bom ter alguém assim tão parceiro ao seu lado! Nos negócios, também é tempo de tentar de novo um projeto de expansão. Dê um tempo das pressões familiares: você bem que está precisando.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Sua mente naturalmente curiosa e inquisitiva será provocada de forma positiva hoje, por conteúdos que fogem do lugar-comum: você acessará informações e conteúdos que desbravarão interessantes novos ramos de conhecimento. Cuidado para que tudo isso não o afaste demais do mundo concreto! Trabalho em ótima fase.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

O sagitariano corre um grande risco, que é o de tomar decisões levianas envolvendo seu dinheiro, e se arrepender depois. Neste momento, pense naquele objetivo que quer alcançar, mas pode ser prejudicado se você cair na tentação de gastar com um prazer momentâneo. Um antigo plano de viagem pode dar certo agora!



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Seu lado questionador e bom de briga se manifesta hoje: é tempo de gritar aos quatro ventos tudo o que vem contendo dentro de você, e quem se afastar apenas provará que não merece a sua atenção ou afeto. Abandone uma ilusão que vinha cultivando: a realidade é melhor. Problemas burocráticos em fase de resolução.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Nesta sexta, revise um documento ou proposta, lapide os últimos detalhes e leve até alguém que pode ser um bom apoiador. O momento é ótimo para assinar contratos ou formalizar uma parceria comercial. No seu relacionamento afetivo, uma briga pode se resolver com diálogo. Espiritualidade pede um cultivo mais dedicado.



PEIXES 18/02 A 20/03

Encerre a sua semana de trabalho com todo gás: quanto mais você colocar a mão na massa, mais se destacará, e as pessoas que tomam decisões enxergarão o valor da sua colaboração, podendo assim lhe conceder uma boa recompensa, como um bônus, aumento ou benefício adicional. Vida social surpreende com amizades incomuns.

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