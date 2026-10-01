Horóscopo da Sexta: confira a conjuntura astrológica desta sexta-feira (02/10)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

Foque no que há de positivo à sua volta nesta sexta, pois o entorno estará particularmente conturbado: termine a semana fazendo algo de que gosta muito, em segurança e evitando tocar em assuntos complicados. Há o risco de o seu dia ser atravessado por desentendimentos bem desagradáveis com pessoas próximas. Respire!



TOURO 19/04 A 20/05

O seu dia pode ser marcado por desentendimentos, falhas de comunicação e dificuldades severas para conciliar as demandas que vão surgir no caminho: parece que tudo trava, dá errado ou se complica. Encare a tempestade como um desafio pelo qual vai passar, consolidando qualidades que precisarão ser utilizadas para isso.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

A Lua em seu signo deixa você mais sensível à atmosfera delicada que domina o céu desta sexta-feira, que pode ser marcada por discussões contundentes. Entrar na onda pode prejudicar até a sua saúde, portanto, este é um dia em que ficar em silêncio é a melhor linha de ação. Vai pegar estrada? Diminua a velocidade.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Reforce seu campo de proteção espiritual hoje, pois ele está muito aberto e o dia não será fácil. Esteja preparado para ter que resolver, ou enfrentar, um mal-estar relacionado com finanças ou bens materiais que compartilha com alguém, e para ter frustrada uma programação pela qual você ansiava. Calma; vai passar!



LEÃO 22/07 A 22/08

Marte no seu signo é desafiado por Plutão nesta sexta-feira, e essa é uma troca de energias bastante intensa, que deixa o leonino impulsivo e reativo. O desafio do dia é gerenciar bem o seu humor, pois caso não consiga fazê-lo, as retaliações podem ser destrutivas. Você é protegido, mas não abuse da sorte. Prudência!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Vá com muita calma hoje; pressa e impulsividade poderão cobrar um alto preço e atrapalhar todo o seu dia. Separe um tempo para cuidar da saúde mental e física, não se engaje em discussões infrutíferas e foque apenas no que é necessário ser feito. O trabalho será fonte de satisfação se você seguir essas diretrizes.



LIBRA 22/09 A 23/10

O clima não está fácil nesta sexta-feira, e a fim de se proteger dele, você deve buscar estar cercado de pessoas bondosas, espiritualizadas e em cuja lealdade confia plenamente. Seja esperto: blinde a si mesmo e às suas finanças contra quem tem intenções meramente materialistas. Antes sozinho do que mal-acompanhado!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Começa hoje um período de alguns dias em que a atmosfera energética está pesada, e para você transitar bem em meio a ela será preciso interpretar as coisas de um modo muito cauteloso, medindo palavras e evitando confrontos. Intuitivamente, encontre os caminhos para navegar em meio aos desafios profissionais.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Circunstâncias que fogem do seu controle poderão frustrar uma conversa, decisão ou até mesmo uma viagem; se as coisas começarem a dar errado, em vez de insistir, perceba que na verdade você pode estar recebendo um livramento. Procure o refúgio afetuoso daquelas pessoas que estão ao seu lado para o que der e vier.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Hoje você corre o risco de ser atingido em um ponto da sua vida que mexe muito com seu equilíbrio: as finanças. Talvez seja necessário endurecer uma postura para tentar não perder um direito, bem ou quantia monetária, e mesmo assim, ainda existe a possibilidade de não conseguir. Tenha paciência e se reorganize.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

O aquariano nesta sexta-feira estará disposto a tudo para defender os seus espaços, inclusive a atacar quem, na sua visão, tentar invadi-los, mas será preciso ativar o bom senso para não exagerar no seu julgamento: nem toda discordância é provocação. Dialogue sabiamente, fortaleça alianças e saiba quando recuar.



PEIXES 18/02 A 20/03

Você não vai ver a hora de o dia terminar e poder voltar para a segurança da sua casinha; isso porque a alma do pisciano é muito sensível, e a atmosfera desta sexta-feira não está exatamente pacífica. Enquanto estiver na luta cotidiana, dê tudo de si, evite conflitos e adote uma postura cautelosa. Saúde vulnerável.

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