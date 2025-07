Horóscopo da Sexta: confira a previsão astrológica para a sexta (24)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Hoje, o dia favorece diversão, passeios e encontros românticos, mas tente deixar as coisas muito leves e não cair na armadilha da intensidade tóxica. Observe o comportamento das pessoas que estão lhe chamando o interesse: um vacilo ou atitude estranha já pode ser motivo suficiente para não insistir. A intuição avisa!



TOURO 21/04 A 20/05

Nesta sexta-feira, foque na família, fique em casa e segure o tranco se houver um abalo no trabalho, ou até no mercado profissional em que você atua: mesmo que pareça bem complicado agora, pense em possíveis reestruturações como freios de arrumação, que vão redirecionar seus caminhos no futuro. Você é resiliente!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje, seja cauteloso e habilidoso nas conversas para evitar que uma palavra mal colocada termine arruinando uma oportunidade. Aproveite a energia do dia para executar atividades relacionadas a tecnologia, apresentações, documentos e escritos. Se tem planos de se deslocar para um local mais distante, vá com cautela.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Numa fase em que está majoritariamente favorecido o crescimento financeiro para você, o Universo pode testá-lo, para verificar como está sua relação com conceitos tais como posse, ambição e desapego. Para isso, algo poderá ser tirado dos seus domínios, e talvez não haja

outra opção a não ser abdicar. Está pronto?



LEÃO 22/07 A 22/08

Este é um dia perigoso: suas relações estão sob muita tensão, e qualquer divergência pode sair do controle e terminar em ruptura. Portanto, respeite os limites de todo mundo, e deixe assuntos delicados para outro momento. Por outro lado, se desejar romper uma parceria de

qualquer tipo, o dia é bom, mas seja delicado.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Se você conseguir diminuir as atividades externas hoje, será ótimo, já que o dia pede que suas horas sejam dedicadas a tarefas feitas em silêncio e tranquilidade. Refletir sobre os últimos acontecimentos também será produtivo: alguns entendimentos lhe chegarão, e eles são importantes. Saúde sensível: preserve-se.



LIBRA 22/09 A 22/10

A sexta-feira tem altos e baixos para você: se por um lado haverá momentos ótimos com pessoas queridas, com sua bateria social em carga total, por outro pode haver decepções e estremecimentos bem desagradáveis ricocheteando entre os setores da vida afetiva e das amizades. Aproveite para observar o caráter de alguém.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Há algum tempo, um setor da sua vida vem desmoronando, e de vez em quando dá sinais indiscutivelmente claros. Por mais que você queira insistir, hoje não será possível negar a existência desse problema. Resolva como tiver que ser resolvido, mas faça isso com elegância e não se arriscando a macular a sua imagem.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Esta sexta-feira está ótima para pesquisar roteiros de viagens, escolher datas e fazer reservas, bem como para estudar, prestar exames e cuidar da parte espiritual. Mas como há uma pressão de Plutão sobre esses astros, seu dia pode ser manchado por uma notícia desagradável ou pelo cancelamento de uma programação.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Sustos financeiros podem desequilibrar de verdade o nativo de Capricórnio, e hoje a configuração astrológica indica uma probabilidade considerável de que isso aconteça com você. Se um investimento, empréstimo ou financiamento não der certo agora, acredite que foi melhor assim: em alguns dias, a cena vai mudar.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje, o aquariano está propenso a tomar atitudes radicais. É preciso gerenciar essa tendência de forma que ela não se volte contra você: use-a para encerrar relacionamentos ou parcerias que não estão mais lhe satisfazendo, mas se soltar as suas feras desenfreadamente, pode terminar gerando acontecimentos negativos.



PEIXES 20/02 A 20/03

Nesta sexta, você poderá ser impactado por eventos que nem adianta querer controlar: vão acontecer, quer queira, quer não. O que pode ser feito é tentar diminuir os danos. E como fazer isso? Ficando mais na sua, cuidando do que precisa ser feito

