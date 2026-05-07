Horóscopo da Sexta: confira a previsão de cada signo nesta sexta-feira (07/05)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

Sua vida social poderá sofrer alterações ou abalos, na forma de uma decepção com alguém ou da dissolução de um grupo. Essas possibilidades sinalizam que é hora de mudar de ares, conhecer novos amigos e finalmente se afastar daquelas panelinhas que não somam em nada. Faça amizade com gente nova, bem diferente de você!



TOURO 19/04 A 20/05

Hoje a Lua se encontra com Plutão no seu setor profissional, o que vai evidenciar as transformações pelas quais ele está passando, e não haverá alternativa a não ser acompanhar o ritmo e se adaptar ao novo. Não se preocupe: mesmo que a princípio seja difícil, trará frutos concretos. Aguarde ajustes na remuneração!



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Uma nova consciência ideológica e até mesmo espiritual tomará o geminiano nesta sexta-feira, dando uma guinada radical na sua visão de mundo. Compartilhe suas percepções e mesmo as dúvidas, e procure gente que consiga entendê-lo, afinal, com a entrada de Urano no seu signo, é tempo mesmo de se libertar de amarras.



CÂNCER 21/06 A 22/07

O céu de hoje indica que ocorrerão eventos inevitáveis, e talvez difíceis, mas você contará com a ajuda da sorte através da intervenção de pessoas que estarão no lugar e na hora certa, com uma mãozinha da espiritualidade para ajustar tudo. No trabalho, sua intuição funcionará como uma bússola na tomada de decisões.



LEÃO 22/07 A 22/08

Uma conexão forte poderá se formar ou se desfazer nesta sexta, com o potencial de transformar o seu futuro, seja como for. Para o leonino comprometido, espera-se uma impactante mudança no teor da sua relação, e o solteiro poderá se apaixonar perdidamente por alguém inteligente e excêntrico, mas indomável. Vale a pena!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Qualquer programação que você tenha feito para hoje pode mudar sem aviso prévio: talvez você tenha que encarar necessidades urgentes no trabalho, que passam à frente de tudo mais. Nada de reclamação: cadê a sua resiliência? Faça um tratamento para fortalecer a sua imunidade e se prepare para uma viagem de urgência.



LIBRA 22/09 A 23/10

Prepare-se para viver emoções fortes na vida afetiva. Hoje pode acontecer um rompimento doloroso, mas que servirá para escancarar de vez que a pessoa em questão tinha um potencial destrutivo: melhor ficar longe mesmo! Para o libriano cujo coração está livre, encontros poderosos e potencialmente sérios estão por vir.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A conjunção entre a Lua e Plutão acontece hoje no seu setor familiar, e com isso sua sexta-feira é tocada por novidades ou mudanças que podem redefinir seus planos para o futuro. Ficará evidente que você terá que se desapegar de algo que considera estrutural na sua vida, mas é preciso construir estruturas novas!



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Sua vida pode mudar nesta sexta-feira com a chegada de notícias importantíssimas, portanto, fique de olho no telefone, redes sociais e aplicativos de mensagens. Talvez alguém que povoa os seus sonhos há um tempo finalmente vá demonstrar interesse! Sagitarianos comprometidos têm um dia surpreendente com seu amor.

CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

O nativo de Capricórnio recebe a força da conjunção entre a Lua e Plutão sobre as suas finanças: pode haver uma entrada de dinheiro inesperada ou o acesso a um patrimônio, o que vai ajudar a realizar algo com que você tem sonhado para o seu lar ou família. O dia ainda favorece tratamentos alternativos de saúde.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Momentos intensos, decisões radicais e transformações de vida poderão fazer parte da sua sexta-feira, graças à conjunção entre a Lua e Plutão. Se souber conduzir bem essas energias, pode ser um dia histórico. Alguém vai pegá-lo de surpresa com uma conversa romântica e declarações de interesse. Vocês têm tudo a ver!



PEIXES 18/02 A 20/03

Suas capacidades psíquicas, com as quais todo pisciano já vem equipado, ganham uma potência diferenciada nesta sexta-feira, tornando muito forte o poder do seu pensamento positivo, e por isso, vale a pena usar essa facilidade para cocriar junto ao Universo a realização dos seus desejos. Acredite e veja acontecer!

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