Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros nesta sexta-feira (09/01)

ÁRIES 20/03 A 19/04

Hoje será necessário ceder em um impasse ou até se afastar de alguém, a fim de não prejudicar seus avanços agora. Mesmo que pareça difícil para o competitivo ariano, recuar um pouco quando necessário também é um recurso estratégico, e valiosíssimo. Para não pegar a fama de nervosinho, saiba lidar com as pessoas.



TOURO 19/04 A 20/05

O taurino vai precisar usar seu senso diplomático nesta sexta-feira para resolver pequenas dificuldades e conseguir acalmar os ânimos das pessoas ao seu redor. Talvez se veja no meio de discussões e discordâncias entre terceiros, sendo chamado a intervir. O ideal agora é que os problemas sejam resolvidos; não adie.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Você precisará acionar o seu lado maduro para resolver os problemas do dia, que poderão ser bem desafiadores. Não adianta fazer piadas ou fingir que a situação não é séria: é sim, e se não for resolvida com responsabilidade, pode causar danos financeiros e se tornar ainda mais grave no futuro. Amor em fase frágil.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Erga defesas hoje, pois poderá ser alvo de ataques da parte de pessoas que estão procurando bodes expiatórios sobre os quais despejarem seus fantasmas pessoais. Resguarde-se ficando afastado, mesmo que estejamos falando de gente com quem você tem intimidade. Vale a pena reforçar as proteções energéticas do seu lar.



LEÃO 22/07 A 22/08

Sua vida deve estar bem tumultuada, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o que é sinalizado pelo acúmulo de astros no seu setor do cotidiano. Se de modo geral você consegue lidar bem com isso, hoje as falhas de comunicação são um fator que pode atrapalhar. Pense nas palavras e treine o discurso antes de falar.



VIRGEM 22/08 A 22/09

O desafio do dia será adequar o seu orçamento às demandas da vida social e afetiva: convites dos amigos, programas românticos e os passeios de férias dos filhos acontecem todos ao mesmo tempo, e não há folga financeira para tudo isso. Eleja prioridades e descubra opções de lazer financeiramente mais acessíveis.



LIBRA 22/09 A 23/10

Não é seu forte lidar com pressão, porque os librianos preferem que tudo corra em harmonia e delicadeza, mas às vezes não vai ter como escapar dela, como é o caso hoje. Como se já não bastasse o tumulto da sua própria vida, as pessoas irão recorrer a você como salvação ou porto seguro. Saiba dizer não, se necessário.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje você vai estar sensível emocionalmente, mas mesmo assim, poderá ter que lidar com uma conversa desagradável, ainda que necessária. Seu desafio será manter a racionalidade e o cuidado na escolha das palavras. Se possível, dê preferência a resolver as coisas em casa: o dia não é bom para estar circulando.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Hoje, recorra aos amigos e às redes de apoio para ajudá-lo a segurar as barras do dia. Preocupações com dívidas ou obrigações financeiras podem contribuir para lhe desestabilizar, mas também é importante refletir: será que você não está ostentando um estilo de vida que não é compatível com sua realidade atual?



CAPRICÓRNIO 21/12 A 20/01

Segure os ímpetos e use sua inteligência emocional, pois seus instintos de defesa estão desregulados, e assim, você estará interpretando tudo como ataque. Essa energia combativa deve ser usada em prol das suas conquistas, e não para bater de frente com ninguém. Saber se comportar adequadamente é a chave do dia.



AQUÁRIO 20/01 A 19/02

Nesta sexta, cuide da sua espiritualidade e use a fé como suporte, o que será a maneira de lidar com as pressões do dia. Infelizmente, ainda não será possível fazer aquele movimento tão sonhado de jogar tudo para o alto: há tarefas a serem realizadas e curas emocionais em curso. Cuide principalmente da ansiedade.



PEIXES 18/02 A 20/03

O céu do dia traz uma energia de muita determinação, principalmente para ir atrás daqueles objetivos que são mais importantes no momento. Pense com visão de futuro, use a sua experiência de vida e vá com confiança, mas sem alvoroço. A vida íntima pede desapegos: você precisa se afastar de alguém que não lhe faz bem.

