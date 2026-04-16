Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros nesta sexta-feira (17)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

Começa tudo de novo para você hoje, com a Lua Nova em seu signo, que costuma trazer facilidade para reinícios e novidades. Hoje e nos próximos dias tudo pode estar meio indefinido ainda, mas logo haverá mais clareza para os seus caminhos. Mais tarde, possibilidades concretas de ganhos financeiros já podem surgir.



TOURO 19/04 A 20/05

Hoje o taurino pode começar a investir mais em autoconhecimento, iniciando uma terapia ou práticas de meditação que direcione o seu olhar para dentro. Além disso, a Lua entra em seu signo esta tarde, trazendo fôlego para começar algo ou fazer um redirecionamento de vida. Deixe a intolerância de lado e abrace o novo!



GÊMEOS 20/05 A 21/06

A Lua Nova de hoje fortalece o tema atual para o nativo de Gêmeos: a renovação das suas redes de amizade e uma nova dedicação aos seus projetos de vida mais importantes. Comece refletindo sobre as iniciativas que precisa ter e as mudanças que precisa fazer na sua vida em relação a esses assuntos. Mais fé, por favor!



CÂNCER 21/06 A 22/07

O ciclo mensal que começa hoje com a Lua Nova favorece, nas próximas semanas, o crescimento profissional do canceriano. É tempo de buscar oportunidades de carreira que lhe propiciem mais protagonismo, prosperidade e senso de propósito. Comece os esforços de manhã com o planejamento, e à tarde, acione suas conexões.



LEÃO 22/07 A 22/08

A energia da Lua Nova de hoje, em Áries, um signo de Fogo como o seu, é o momento perfeito para começar a concretizar seus planos de desenvolvimento acadêmico e espiritual, bem como aqueles relacionados a viagens e até moradias em outros estados ou países. Não é à toa que você vem sentindo esse desejo de se expandir!



VIRGEM 22/08 A 22/09

O nativo de Virgem tem hoje o dia perfeito para começar uma nova etapa da sua expansão financeira, não apenas a partir do seu trabalho, mas também de um bom plano de investimentos e até da captação dos recursos necessários para os seus projetos: tudo com a ajuda da poderosa Lua Nova em Áries. Já sabe o que fazer!



LIBRA 22/09 A 23/10

A Lua Nova em Áries reforça que este será um período muito focado em parcerias: nas próximas semanas, comece um relacionamento sério ou invista em fortalecer aquele em que você já está, mas também busque cooperações de trabalho ou novas sociedades comerciais. Você sabe muito bem o poder que tem a ação em equipe!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Em meio a um momento em que sua rotina está provavelmente muito cheia, trazendo até uma certa confusão para a sua vida, a Lua Nova em Áries vem como um sopro de energia que o ajudará a lidar melhor com tudo isso. No trabalho, introduza ideias novas e busque pessoas parceiras para as implantar junto com você.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Durante as próximas semanas, invista em conhecer pessoas interessantes, colocar seu poder de sedução em ação e tire da gaveta aqueles projetos incríveis que têm estado em suspenso: sua criatividade estará a mil, o que ajudará a desenvolvê-los. Se tem pensado em filhos, a fertilidade estará rondando nesta fase!



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

A Lua Nova de hoje continua reforçando que seu tema central agora é a vida íntima, e aponta que nas próximas semanas ocorrerão novidades nesse setor. O astral também favorece novas iniciativas nele, como uma mudança de residência ou mesmo o início da construção de um núcleo afetivo-familiar para chamar de seu.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

A Lua Nova de hoje privilegia o nativo de Aquário em assuntos que ele adora: informação, comunicação, envolvimento com a sua comunidade e uso da tecnologia com inventividade e inovação. Hoje, comece um curso ou estudo autodidata, lance aquele seu projeto nas redes sociais e puxe uma ação humanitária no seu bairro.



PEIXES 18/02 A 20/03

Chegou o momento de transformar a sua vida financeira: a chegada da Lua Nova ariana é a deixa do Universo para que você vá em busca de mais autonomia, o que pode acontecer através de um novo empreendimento, uma negociação salarial ou da busca de novas fontes de renda. Nada de hesitar: iniciativa será fundamental.

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