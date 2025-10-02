Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para 03/10

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Sextou com perspectivas de um dia bem animado, regado a amizades e amores por perto. Está valendo programar uma saída em grupo, e leve o seu par afetivo junto, pois todo mundo vai se dar muito bem. O dia também está favorável para dar andamento a negociações comerciais, que trarão prosperidade e bons resultados.



TOURO 21/04 A 20/05

O céu desta sexta segue positivo para você, ainda com as energias focadas no seu progresso profissional. O taurino será recompensado pelas suas ideias inovadoras, facilidade de relacionamento e habilidade para dar conta de várias tarefas e projetos simultaneamente. Ouça as ideias da sua equipe e pares de trabalho.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Nada de ficar parado nesta sexta-feira, viu? O aspecto positivo formado entre a Lua e Mercúrio enche o geminiano de animação e de vontade de fazer coisas diferentes daquelas velhas programações de sempre. De repente, você resolve até fazer uma viagem daquelas de última hora, e que tem tudo para ser maravilhosa!



CÂNCER 21/06 A 22/07

É com criatividade e um pensamento inventivo, “fora da caixinha”, que você encontrará soluções para as saias-justas desta sexta-feira. Faça uso do diálogo, acione as pessoas que estão em posições de oferecer ajuda ou abrir portas e aceite os conselhos vindos de alguém da sua família, que sabe do que está falando.



LEÃO 22/07 A 22/08

Atenção, leonino: a sexta-feira está animada e positiva para você. Comece batendo um papo gostoso com o seu amor e acertando as programações e passeios para o fim de semana, e coloque um gás também nos seus sócios ou parceiros de trabalho: é hora de falar sobre divulgação, planos comerciais e captação de clientes.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Você vai estar animado para encerrar a semana de trabalho com um pico de produtividade, a fim de atingir as metas propostas para o período; incentive o espírito colaborativo na sua equipe, acolha ideias diferentes e pense em formas alternativas de aumentar as vendas, como novos produtos ou serviços. Vai dar certo!



LIBRA 22/09 A 22/10

O fim de semana começa em grande estilo, com a Lua aquariana despertando toda a sua alegria de viver! Aproveite a sexta-feira em atividades divertidas, como uma festa, uma mesa animada ou um lugar onde possa dançar, e se for na companhia de uma pessoa interessante, melhor ainda! Conduza o dia com leveza e empolgação.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje melhora o diálogo, e conversas que podem ter sido difíceis ontem estarão mais fáceis. Esclareça situações delicadas, fale com honestidade sobre os pensamentos que estão passando na sua cabeça e não tenha vergonha de mostrar o seu lado mais vulnerável para as pessoas que o amam e com quem você tem intimidade.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Já pode decretar o fim de semana: agite as mensagens no grupo de amigos e marquem de assistir aquele filme, peça ou apresentação musical, afinal, o astral desta sexta-feira combina amizade, cultura e leveza para o nativo de Sagitário. Exercite sua dialética debatendo assuntos do momento com pessoas inteligentes.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Com a semana terminando, você tem a força da Lua crescente passando pelo seu setor da prosperidade, o que favorece iniciativas para aumentar seus ganhos e alcançar mais estabilidade financeira. Familiarize-se com opções inovadoras de trabalho e investimentos, e atenção a novas oportunidades na vida profissional.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Aproveite as oportunidades de fazer conexões e ajudar pessoas com a sua sensibilidade e senso de justiça. Seus conselhos serão preciosos! Dedique-se a estudos e leituras, e se está pensando em uma viagem, o dia é ótimo para pesquisar destinos, fazer cotações e se informar sobre os costumes dos lugares desejados.



PEIXES 20/02 A 20/03

Não estranhe se estiver com menos energia; o dia ainda pede dedicação ao descanso e às reflexões. Se não tiver como fugir dos deveres, procure pelo menos fazer suas tarefas em um ambiente tranquilo e sem interrupções. Sua mente vai estar raciocinando com clareza: planeje hoje as soluções que quer implantar amanhã.

