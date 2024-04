Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para 11 de abril

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Trocas sociais são o tema e a facilidade de hoje, principalmente dentro da sua comunidade ou

de pequenos grupos. Fará bem trocar ideias com pessoas que partilham dos mesmos

interesses básicos que você, e juntos chegarem a soluções que impactem positivamente. Será

até uma forma de distração para pensamentos pesados.



TOURO 21/04 A 20/05

Sua mente anda cheia de bagagens: ideias, lembranças, compreensões e informações se

misturam e podem virar uma bela confusão em alguns momentos, mas hoje, tudo se alinha de

forma que se torna fácil entender as coisas e materializar projetos. Saia de perto de gente

pessimista e implicante, para não se enfraquecer.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Há algum tempo a sua atmosfera profissional não está boa; pode até parecer que você já se

adaptou, mas hoje os acontecimentos nesse setor irão tocar sua sensibilidade, e não vai ser

tão fácil dar uma de durão. Faça o que você faz melhor: adapte-se. Há muito, mas muito

suporte dos seus amigos: use a rede de apoio!



CÂNCER 21/06 A 22/07

É possível que demandas ligadas ao trabalho ou obrigações sociais contribuam para lhe tirar da sua reclusão: mesmo que a princípio você nem estivesse a fim, vai terminar sendo positivo e produtivo. Uma onda de pessimismo e incredulidade pode estar passando: talvez você precise só rever suas atitudes diante da vida.



LEÃO 23/07 A 22/08

Se tem uma palavra que você adora é: sextou! A animação vinda da Lua em Gêmeos propõe

dividir a alegria com amigos. Pode marcar o rolê! Plante objetivos importantes para o ciclo,

também: há a bela ajuda de vários astros no seu setor da expansão para os concretizar. O

alerta de risco é para maus conselhos. Feche-se.



VIRGEM 23/08 A 22/09

A semana está findando, mas ainda dá tempo de fazer movimentações estratégicas para

incrementar sua visibilidade profissional. Marque presença num evento do seu meio ou num

encontro pós-expediente para falar de negócios. Tem muita gente querendo ajudá-lo a crescer

agora. Por hoje, priorize-se. Não seja coadjuvante.



LIBRA 23/09 A 22/10

Seu amor hoje está cheio de energia, e pode propor aventuras: de viagens a retiros espirituais,

tudo pode ser. Diga sim aos convites, e fortaleça, assim, a ligação entre vocês. Se sua pegada

está mais voltada para os negócios agora, o dia propicia boas chances de fechar novas

parcerias ou desbravar novas frentes.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Esteja atento: de uma situação corriqueira pode surgir uma excelente oportunidade de se

destacar. Pode ser que você seja o único capaz de resolver um problema, ou o único disposto a

isso. Exerça o seu poder natural e aglutine a equipe para que todos se envolvam: todos

ganharão. No amor, dia desafiador. Calma.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

A paixão chegou para valer, e pode ter trazido alterações na sua vida em geral, e no

relacionamento com sua família em particular. O dia é bom para consolidar uma relação na

qual você está muito envolvido, e ela tem tudo para evoluir bem, mas por algum motivo, há

uma resistência familiar. Deve aliviar em breve.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Sextou com ar de produtividade, capri! A Lua ativa seu setor do serviço e obrigações, e com a

movimentação de astros no setor da intimidade, até trabalhar de casa vai render bastante.

Você pode também aproveitar o dia para resolver o que não deu durante a semana. Atenção

com a comunicação: se falhar, é bronca.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A festa da Lua geminiana continua: é um aspecto muito agradável para você. Coloque a sua

criatividade em movimento, brinque com as crianças e faça algo divertido e cultural com a

pessoa que está ocupando o seu coração. Conversar sobre emoções está favorável demais

nesta sexta! Já o bolso ainda vive fase delicada.

PEIXES 20/02 A 20/03

É difícil receber a conjunção entre Marte e Saturno, que não está sendo nada sutil: o que você

não pode permitir é que seus problemas, que se tornam exagerados com ela, virem hostilidade

e criticismo na direção de quem não tem nada a ver com eles. Pegue leve com a família, e

gaste energia correndo atrás de grana.

