Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para 19 de dezembro de 2025

ÁRIES 21/03 A 20/04

O seu mundinho habitual está ficando pequeno, e nas próximas semanas você perceberá isso claramente: chegou o momento do ano em que o ariano deve investir em explorar novos lugares, novos conhecimentos e novas filosofias de vida. Leituras, documentários e debates ajudam, mas bom mesmo é a experiência real de imersão!



TOURO 21/04 A 20/05

Hoje, corra atrás das pendências, pague favores e resolva demandas jurídicas e financeiras. A partir da noite desta sexta-feira, você deverá estar pronto para dar passos mais ousados, e esse tipo de problema pode atrasar o seu caminhar. Aposte em novas opções de investimento financeiro e em crescimento espiritual.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Dedique o dia a tirar de vez da sua vida pessoas e situações que não estão mais trazendo nada de bom; afinal, para o novo entrar, precisa haver espaço! Na noite de hoje, os astros começam a providenciar novidades: nas próximas semanas, invista em formar e consolidar parcerias, tanto amorosas quanto profissionais.



CÂNCER 21/06 A 22/07

A semana está terminando, e o canceriano deve focar em limpar a agenda: mande ver nos afazeres domésticos, atividades do trabalho e qualquer outra tarefa que ainda precise ser finalizada. A partir da noite de hoje, começa um ciclo que trará novas atribuições e reinícios na sua vida: não é melhor entrar leve nele?



LEÃO 22/07 A 22/08

Pode ficar tranquilo: o que for tirado de você hoje é porque será substituído por algo muito melhor. A partir da noite desta sexta-feira, a Lua Nova vai facilitar o lançamento de projetos criativos, agitar novos interesses amorosos e, para os nativos de Leão que estão pensando em ter filhos, trazer muita fertilidade!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Se parou para fazer uma autoanálise nos últimos dias, terá percebido que algumas dinâmicas da sua vida íntima precisam ser mudadas, caso contrário, ficará repetindo os mesmos erros. Na noite de hoje, tome decisões definitivas que lhe tragam novas possibilidades de moradia, trocas afetivas e relações familiares.



LIBRA 22/09 A 22/10

Com a Lua Nova em Sagitário, você descobrirá um novo tipo de curiosidade e de sede por conhecimento: nas próximas semanas, terá a oportunidade de aprender coisas novas através de livros, estudos, conversas e viagens. Se atua com comunicação, tecnologia, vendas ou transportes, tem crescimento por vir: esforce-se!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Na noite de hoje, começa um ciclo para o escorpiano, e ele tem a ver com a construção de estruturas materiais mais sólidas e prósperas. Comece a pensar: como pode crescer financeira e patrimonialmente? O Universo conspira a seu favor, mas você tem que ter atitude. Valorize seu passe e lance novas fontes de renda!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Está chegando a Lua Nova, que ocorre no seu signo, trazendo um refrescante fluxo de vitalidade para você. Feche o ano com chave de ouro, tirando a parte da noite para lançar suas melhores intenções e planos mais importantes ao Universo. Ao longo do dia, termine de resolver pendências e vença algumas resistências.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

A proposta de hoje para o nativo de Capricórnio é começar a organizar sua relação com a espiritualidade e a curar emoções mal-resolvidas, que podem estar prejudicando a sua vida, ainda que à primeira vista isso seja difícil de discernir. Todas as boas movimentações começam a partir de um bom estado de espírito!



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Ao longo do dia, o aquariano sábio investirá em deixar grupos e desfazer amizades que não acrescentam nada à sua vida. No período da noite, deve lançar intenções cujo objetivo seja atrair amigos leais e inteligentes. Nas próximas semanas, crescerão suas conexões sociais e você chegará mais perto de alguns sonhos.



PEIXES 20/02 A 20/03

Grandes feitos esperam o pisciano nas próximas semanas, pois a Lua Nova em Sagitário decreta que este é o momento em que seus esforços para crescer profissionalmente terão os melhores resultados. Mas nada de ficar parado: lance suas intenções e comece a mover suas estratégias. Ser visto e reconhecido é o caminho!

