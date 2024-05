Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para 31/05

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O céu está rico em influências positivas hoje; sabendo aproveitá-las, você terá um grande dia. Use sua intuição para tudo, e aproveite oportunidades de fazer dinheiro, pois elas podem surgir de surpresa. Vale a pena investir em artefatos tecnológicos e em ideias futurísticas, que podem se revelar bastante lucrativas.

TOURO 21/04 A 20/05

Mercúrio e Urano se encontram em conjunção exata no seu signo hoje, trazendo novidades e oportunidades dinâmicas. Seja ligeiro e tenha jogo de cintura para as aproveitar. Aceite dicas e conselhos de amigos experientes para todos os assuntos da sua vida agora, pois eles serão valiosíssimos e o ajudarão de verdade!

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Seu inconsciente está trabalhando a seu favor, mas é preciso dominar o ceticismo para tirar pleno proveito disso. Terá ideias brilhantes e facilidade para implantá-las, principalmente no trabalho. Hoje, feche situações abertas e trabalhe mais nos bastidores. A hora de se lançar as novidades ainda está mais à frente.

CÂNCER 21/06 A 22/07

O clima está animado, e desse contexto podem surgir planos maravilhosos com amigos para uma viagem ou uma experiência empolgante em grupo. Conte também com a possibilidade de se identificar com ideais diferentes e disruptivos, que vão direcioná-lo para se inserir em novos contextos sociais. Convicções fortalecidas!

LEÃO 23/07 A 22/08

A dinâmica conjunção entre Mercúrio e Urano abre possibilidades incríveis no seu campo profissional: aguarde notícias que trazem movimento para sua carreira. Pode chegar um convite inesperado para um novo cargo ou responsabilidade, já que agora você está impressionando as pessoas com seu talento para gerir crises.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Para você ter um dos dias mais positivos desta fase, basta refrear seus impulsos de autossabotagem. Seja racional para identificar as projeções que fizer nas suas relações: poderá notar que seu incômodo não é sobre o outro, e sim sobre você mesmo. No trabalho, atenção, que vão surgir caminhos para ir mais longe!

LIBRA 23/09 A 22/10

Há excelentes influências operando sobre a sua saúde e bem-estar: tente tratamentos inovadores, terapias integrativas e curas energéticas, e se surpreenda com os resultados! Para as abordagens tradicionais também há boas perspectivas de sucesso. Soluções para alguns problemas se apresentarão de forma quase mágica.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje o amor vai pegar você na esquina e virar sua cabeça. Aproveite as boas influências do astral do dia para chegar mais perto de quem vem lhe fascinando: proponha levar o relacionamento a vários passos à frente, ou será que é você que vai ser surpreendido por uma proposta assim? Romantismo positivo e operante!

SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Parece que as coisas estão mais pacíficas: as chateações em casa dão uma trégua e você sente uma profunda conexão, na verdade, com sua família e lar. Com a colaboração de Mercúrio e Urano, aguarde surpresas que vão lhe fazer sorrir! Além disso, ideias inventivas surgirão para melhorar a funcionalidade do seu dia.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O astral do dia está peculiarmente positivo e fluido, e para você, capricorniano, isso repercute de forma excelente: aproveite as boas influências do céu para fazer aquele movimento de conquista amorosa, ter conversas com seus filhos e avançar na concretização daquele projeto que o apaixona. A vida está bela!

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Em sintonia fina com sua intuição para assuntos materiais, aproveite o dia de hoje para lidar com eles: você saberá exatamente o que fazer. Fortaleça seus valores subjetivos, que são tão importantes quanto os concretos. A família está em momento de prosperidade: todos se beneficiam das conquistas uns dos outros.

PEIXES 20/02 A 20/03

Você é agraciado nesta sexta-feira com uma ímpar combinação de bom senso, autoridade e sensibilidade, que deve usar sem moderação em momentos como negociações e reuniões. Será muito fácil impressionar e convencer as pessoas. Pequenos passeios e viagens estão muito favorecidos, e a tecnologia será sua amiga hoje.

