Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para a última sexta-feira de abril (25)

ÁRIES 21/03 A 20/04

Sextou com uma conjunção de astros em seu signo: embora ela venha trazendo sensibilidade e uma visão poética e otimista do mundo, também tem seus desafios. Será preciso estar atento para não cometer erros por distração ou esquecimento, e também se blindar para não receber ataques energéticos. Romance vem fervendo!



TOURO 21/04 A 20/05

Nesta sexta, o taurino não vai estar muito animado para a agitação, porque há uma conjunção de astros que incentiva o recolhimento e o descanso. Mas isso não significa que o dia ficará estagnado: abra um espaço para simplesmente estar em reflexão, o que vai proporcionar entendimentos importantes e momentos de paz.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Bateu o começo do fim de semana e o geminiano certamente estará animadíssimo, com uma grande necessidade de estar no meio da muvuca: conversando, vendo gente, trocando ideias e se sentindo parte de um organismo social. A ideia é essa mesmo! Engajar-se em debates inteligentes com pessoas confiantes será um prazer.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Exercer sua independência e tomar decisões importantes sem a opinião de ninguém pode até ser desafiador, mas, principalmente hoje, é essa atitude que vai lhe levar mais longe. No trabalho, esteja em destaque e use a intuição para indicar como se posicionar e que caminhos seguir. O dia vem com vitórias financeiras.



LEÃO 23/07 A 22/08

Nada de mesmice hoje, leonino! A sexta-feira vem com um arranjo astral que vai enchê-lo de energia e disposição para tentar coisas novas. Busque adrenalina com viagens e festas, mas ache espaço também para alimentar o cérebro com informação de qualidade, e a alma com conexão espiritual. Expanda-se para todos os lados!



VIRGEM 22/08 A 22/09

O virginiano, que normalmente é cético, hoje estará profundamente espiritualizado e sensitivo. Em vez de rejeitar suas impressões e um chamado claramente místico e sobrenatural, acolha-o como parte da vida: não duvide, e em vez disso, navegue pelos mares que lhe são desconhecidos. Cultive o místico que há em você!



LIBRA 22/09 A 22/10

O fim de semana está começando, e há um encontro de astros no seu setor das parcerias, o que engloba vida afetiva, trabalho e vida social. É dia de atuar em cooperação, fortalecer os laços com os melhores amigos e dar atenção ao seu par amoroso. Dica: una-se a um amigo para juntos alcançarem um objetivo em comum!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A energia desta sexta bate diferente em você: muita gente pode estar ansiosa por descanso, viagens ou diversão, mas, para o escorpiano, a melhor ideia é organizar a vida e cuidar de si mesmo. Tire um tempo para arrumar a casa ou espaço de trabalho, jogar coisas fora e resolver pendências. Saúde em ótimo momento!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

O fim de semana começa do jeito que você mais gosta: com um belo de um chamado para cair na farra! A grande concentração de astros em Áries é um chamado inegável para uma sexta divertida, regada a festas, alegria e encontros quentes e apaixonados. Se puder, viabilize uma viagem com amigos ou com alguém especial.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Como é boa a sensação de semana terminando e descanso começando! Hoje, a ideia é curtir o máximo o conforto do lar, que é seu reino, onde ninguém tem o poder de lhe dar ordens. Mas mesmo desfrutando de tudo isso, ainda é um dia que deve ser aproveitado para resolver questões financeiras, e com bons lucros!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Depois de alguns dias de bastante tensão, o cenário começa a melhorar nesta sexta-feira. Você vai se animar para atividades que envolvam cultura, conversas e passeios a lugares bacanas. Pode se aproximar de pessoas cujo papo vai agradar, e daí para um encaixe no nível afetivo é um caminho rápido e curto. Aproveite!



PEIXES 20/02 A 20/03

Seu espírito empreendedor é instigado pela combinação astral de hoje: use sua aguçada intuição para farejar os caminhos através dos quais o dinheiro fluirá, e vá junto! Entretanto, não caia em qualquer conversa: a ingenuidade pode estragar tudo. Se você se colocar à frente de uma tarefa no trabalho, será sucesso.

