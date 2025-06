Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para amanhã (06/06)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Vênus começa seu trânsito por Touro, agindo como portador da prosperidade. Aproveite, pois nas próximas semanas, suas habilidades e talentos estarão mais visíveis e valorizados. É hora de reivindicar uma melhoria salarial ou de fazer um ajuste nos valores dos seus produtos e serviços. Hoje, o romance se intensifica!



TOURO 21/04 A 20/05

Vênus chegou ao seu signo! Como esse é seu planeta regente, você ganha algumas semanas de brilho especial, habilidades sociais destacadas e muito charme. O que acha de marcar esta fase com uma mudança de visual? Ah, e se prepare: vai ter muita gente caindo na sua. Trabalho e finanças, de mãos dadas, têm um dia bom.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Companhia e agito são zonas de conforto para você, mas nas próximas semanas, com a jornada de Vênus pelo seu setor do autoconhecimento e recolhimento, é mais provável que a sua preferência seja pela solitude; o momento será de entrar em contato consigo mesmo e pausar a vida afetiva. Antes só do que mal acompanhado!



CÂNCER 21/06 A 22/07

A vida social do canceriano se alegra com a passagem de Vênus por Touro! Você viverá semanas de encontros, amizades, novas conexões e uma maior necessidade de se sentir acolhido por laços fraternos. Sua consciência de coletividade também desperta, e por isso você poderá se ver envolvido por uma causa humanitária.



LEÃO 23/07 A 22/08

A sexta começa bem para você, com a entrada de Vênus em Touro, que vai aumentar seu brilho social e incrementar o seu progresso na carreira. Pelas próximas semanas, apareça: não perca nenhum evento do seu meio profissional e faça a sua própria publicidade. Hoje, mande uma mensagem para um amigo: ele tem novidades.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Nesta sexta, você contará com a boa vontade de alguém que é ligado ao seu meio profissional, e essa pessoa vai apresentar uma oportunidade irrecusável de melhorar sua renda: pode aceitar. Além disso, temos a entrada de Vênus no signo de Touro, que pelas próximas semanas aproximará paixões e instigará viagens. Oba!



LIBRA 22/09 A 22/10

Nas próximas semanas, você terá a boa vontade das pessoas ao seu redor, que se prontificarão a ajudar no que for preciso: de favores a recursos materiais ou financeiros. Com sua atitude gentil e colaborativa, tudo será possível. Investimentos financeiros também renderão mais: vale a pena tentar, mas com segurança.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O encantamento de um amor duradouro vem abrindo caminho na sua vida, com o início do trânsito de Vênus por Touro, que é seu signo complementar. Os escorpianos comprometidos vivenciarão um período muito romântico com seu par, e os solteiros poderão se envolver de verdade com alguém. Negócios também se beneficiam!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Nesta sexta começa um período em que tudo no seu dia-a-dia vai ser mais agradável e harmonioso: é que Vênus, o astro da diplomacia e da graça, passa a transitar pelo seu setor das atividades rotineiras. Melhora a qualidade das relações e o espírito de equipe no trabalho. Hoje, momentos de sinergia com seu amor!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Saudações ao planeta Vênus, que pelas próximas semanas será o responsável por trazer acontecimentos e sensações maravilhosas para a sua vida. Se o amor anda morno, saiba que gente nova e interessante vai surgir, e para os comprometidos, a paixão vai esquentar. Aposte em projetos criativos para ganhar dinheiro!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Um pouco mais de paz vai reinar na sua casa e vida pessoal com o ingresso de Vênus no signo de Touro. As relações familiares ficam mais harmoniosas, e o seu lar se fará sentir como um verdadeiro santuário. A fase é boa para redecorar! Hoje, faça planos otimistas a dois, e formalize um contrato ou parceria comercial.



PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje e nas próximas semanas, sua alma artística toma a frente, e você estará com os sentidos muito apurados para atividades que envolvam a escrita, a fala e mesmo a música. Exercite esse dons e encante o mundo com a sua visão! Intensifica-se também a comunicação na vida amorosa: aguarde mensagens e aceite convites.

Veja também