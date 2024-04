Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta (19)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Nesta sexta, o Sol deixa o seu signo e passa a transitar por terras taurinas. As próximas semanas serão excelentes para consolidar patrimônio e implementar novas fontes de renda Hoje, cansaço mental pode reverberar no corpo, causando sintomas desconfortáveis. Tenha especial cuidado com a parte óssea e articulações.



TOURO 21/04 A 20/05

Parabéns aos taurinos! O Sol entra em seu signo: é o início de um ciclo. Marque o dia fazendo algo novo, lançando um projeto e comemorando. Atenção aos eventos de hoje: mesmo que a princípio pareçam de pouca relevância, podem assinalar tendências para os próximos doze meses. Atração por pessoas poderosas marca o dia.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

A entrada do Sol em Touro vem com um quê de fim de ciclo para você. Dedique as próximas semanas ao autoconhecimento e resolução de questões emocionais. Ficar mais recolhido e cuidar do espírito também serão ações sábias. Hoje, você assumirá mais responsabilidades profissionais, e a vida íntima tem que se ajustar.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Começa o período de trinta dias em que o Sol estará cruzando o signo de Touro. Para você, é um chamado para se arriscar fora de sua conchinha, conhecer gente nova e ampliar seus relacionamentos sociais. Foque também na realização de um sonho! Particularmente nesta sexta, estudos e deslocamentos enfrentam obstáculos.



LEÃO 23/07 A 22/08

Sua produtividade, eficiência e compromisso com o trabalho estarão em forte evidência nas próximas semanas, já que o Sol em Touro ativa seu setor do sucesso e reconhecimento. Aproveite a energia favorável para buscar crescimento e visibilidade. Hoje, organize finanças, pague dívidas e seja prudente com investimentos.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Você é convocado a aventuras e expansão de saberes com a entrada do Sol em Touro: é o melhor momento do ano para planos de viagens, vivências espirituais e aumento do seu conhecimento acadêmico. Movimente tudo isso nas próximas semanas, mas hoje, importante saber que há aumento de tensões numa relação significativa.



LIBRA 23/09 A 22/10

A entrada do Sol em Touro irá promover reorganizações, libriano. Nas semanas que virão, você reconhecerá o que está bagunçado e precisando de solução, como também o que precisa ser reinventado na sua vida. Investimentos podem crescer bastante no período. Hoje, descanso é fundamental, ou não conseguirá ser produtivo.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O Sol entra em Touro, movimentando suas parcerias e cooperações com outras pessoas. As próximas semanas serão excelentes para firmar uma relação amorosa, fechar contratos ou entrar em sociedades. Hoje, uma atração por alguém que anda nas mesmas rodas que você poderá fazê-lo pensar em algo mais sério. Seja doce.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Com o Sol passando a transitar pelo signo de Touro, você viverá uma fase de mais produtividade e consistência na forma de lidar com as atividades cotidianas, tanto do trabalho como da vida privada. Bom momento também para melhorar cuidados com a saúde. Hoje, seja racional para lidar com as questões profissionais.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O Sol em Touro renova sua alegria de viver, com novos interesses amorosos, aumento da paixão na sua relação e favorecimento para projetos individuais, nem que sejam só por diversão. A fertilidade também ganha força nas próximas semanas. Comunicação e lida com informações pode estar difícil hoje. Tenha foco.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Questões relacionadas ao seu passado familiar, lar e núcleos afetivos entram em foco agora, com a passagem do Sol pelo signo de Touro. Aproxime-se das pessoas a quem ama e fique mais em casa! Hoje, use bem o dinheiro, pois apesar de o crescimento financeiro estar favorável, o que vier deve ser para pagar contas.



PEIXES 20/02 A 20/03

A entrada do Sol em Touro abre uma fase em que você vai estar ansioso por adquirir novos conhecimentos e se comunicar mais. Comece um curso de curta duração, produza conteúdo para ser divulgado e aumente as relações sociais com sua comunidade. Hoje, uma dureza emocional que nem é a sua cara pode atrapalhar o amor.

