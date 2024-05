Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta (23)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Romances leves e cheios de afinidade são a promessa desta fase para os nativos de Áries, com a entrada de Vênus em Gêmeos: é no parque, lanchonete ou sala de aula que você vai se encantar por gente nova. Seus talentos de comunicação se valorizam: organize-se para lançar seu canal pessoal ou compartilhar conhecimento.

TOURO 21/04 A 20/05

Mais um astro entra no seu setor dos recursos: com Vênus em Gêmeos, é hora de cobrar o quanto vale seu peso – leia-se experiência e competência. Negocie aumento salarial ou reajuste suas tabelas. Você também ganha esperteza para gerenciar seu patrimônio. Hoje, use técnicas de relaxamento para controlar a ansiedade.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Vênus acaba de entrar no seu signo: isso significa que pelas próximas semanas, sua autoestima e magnetismo pessoal ganham força, atraindo olhares, interesses e oportunidades. Mime-se com um trato no visual, e use desse poder para abrir portas. Hoje, vale a pena se juntar a amigos para fazer os negócios acontecerem.

CÂNCER 21/06 A 22/07

O nativo de Câncer deverá revisar sua relação com o amor romântico, o dinheiro e o consumo nas semanas a seguir, porque o planeta Vênus estará transitando pelo seu setor do recolhimento e reflexões. Aproveite, em vez de achar ruim. Prefira a solidão a amores vazios ou dolorosos: estar bem consigo mesmo é ótimo!

LEÃO 23/07 A 22/08

Nas próximas semanas, você estará muito ligado às suas amizades, e também com um maior nível de consciência social. Poderá emprestar seu poder de convencimento a uma causa com a qual se solidarize, e talvez esteja dando mais atenção aos amigos do que ao seu amor. Solteiro? Pode rolar um encanto por alguém desse meio.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Prepare-se para socializar bastante e comparecer a muitos eventos importantes para a sua imagem e carreira. Nada de se esconder nas próximas semanas: a entrada de Vênus no seu setor profissional abre uma fase em que a visibilidade será tudo para você. Hoje, avanços positivos em litígios ou desavenças familiares.

LIBRA 23/09 A 22/10

Nas próximas semanas, sua visão de mundo ganha um ar de romantismo, colaboração e idealismo, com o novo trânsito de Vênus. Como é bom acreditar que o mundo pode ser um lugar melhor! Que tal, então, ajudar a espalhar essa positividade? Librianos que buscam por um amor podem encontrá-lo em lugares distantes: viaje!

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Para os nativos de Escorpião, quanto mais intensas e sedutoras forem as relações amorosas, mais fascinantes se tornam. A entrada de Vênus em Gêmeos agita essas ondas: prepare-se para paixões tão fortes que pode ficar difícil se controlar. Não perca a cabeça! Hoje, troque a diversão por trabalho: valerá a pena.

SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Começa a temporada do “felizes para sempre”: Vênus, o planeta do amor, passa a transitar no seu signo complementar. O momento é ótimo para começar uma relação séria, ou, se já está em uma, dar um passo à frente. Para quem está pensando em dinheiro, aguarde novas parcerias. Temperatura sobe no campo dos romances!

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Com a entrada de Vênus em Gêmeos, você pode apostar em tratamentos estéticos e autocuidado, já que esse astro favorece o zelo com a autoestima. Além disso, as relações cotidianas ganham cooperação: use seu espírito de liderança para incentivar o senso de equipe em casa ou no trabalho. Hoje, orar lhe fará bem!

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Aquarianos podem festejar a entrada de Vênus em Gêmeos, que trará amores divertidos e variados nas próximas semanas. Organize a fila: vai ter muita gente querendo se chegar. A criatividade ganha impulso e pode gerar projetos bem rentáveis. Hoje, a Lua sagitariana segue aproximando amizades e promovendo bons debates.

PEIXES 20/02 A 20/03

Bem que você está merecendo relações mais gentis, ou precisando delas para se sentir mais leve; então, receba com alegria o ingresso de Vênus em Gêmeos, que vai promover um clima de diplomacia e cooperação no seu lar. Bom momento para redecorar a casa e fazer eventos para os mais íntimos. Hoje, foco no trabalho.

